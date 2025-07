L'Atalanta deve sostituire Retegui al centro dell'attacco e avrebbe tentato un assalto a Jean-Philippe Mateta. Stando alla BBC, per la punta del Crystal Palace la Dea avrebbe messo sul piatto poco meno di 35 milioni di euro, ma il club inglese avrebbe respinto al mittente l'offerta. In Premier il 28enne francese ha un contratto valido fino al 30 giugno 2027 e non è chiaro se il Crystal Palace sia disposto ad aprire una trattativa a cifre più alte.