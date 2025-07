Il Siviglia ha annunciato di aver esercitato l'opzione per acquistare dall'Inter un altro 40% del cartellino di Lucien Agoume per 4 milioni di euro. In totale, per il 90% del giocatore, i nerazzurri hanno incassato 8 milioni di euro, mantenendo ancora il restante 10% della proprietà del calciatore.