Roma, il Palmeiras non fa sconti per Rios. Trattativa bloccata, virata su El Aynaoui

Un rallentamento che può cambiare la posizione della Roma, che vuole regalare nel giro di pochi giorni un rinforzo per il centrocampo di Gian Piero Gasperini. Il colombiano rimane il preferito della dirigenza giallorossa, ma la trattativa con il Palmeiras di fatto si è bloccata e tutto dipenderà dalla Roma. Se da Trigoria arriverà il rilancio a 30 milioni ci sarà il via libera per Richard Rios, altrimenti il colombiano aprirà alle altre opzioni che ci sono in Europa, con il Benfica e il Nottingham Forest che hanno avuto colloqui con il Palmeiras. Prima di riaprire i discorsi per il classe 2000, la Roma adesso virerà su Neil El Aynaoui del Lens. Per il centrocampista francese la richiesta del club transalpino è di 25 milioni di euro, mentre i giallorossi sono arrivati a circa 22 milioni. L’idea originale della Roma era quella di regalare a Gasperini sia Richard Rios che El Aynaoui, provando a chiudere in prestito con obbligo di riscatto il centrocampista del Lens e strappando per 26/27 milioni il colombiano al Palmeiras. Strategia che però al momento ha trovato un muro da San Paolo, il Verdão non cede di un millimetro e dopo l’ottimismo delle scorse ore Richard Rios si allontana da Trigoria. Dove invece può arrivare El Aynaoui, con Massara che potrebbe chiudere entro il weekend.