Roma, Tiago Pinto spegne il caso Mou: "Pranziamo sempre insieme..."

ROMA

Il ds della Roma: "Sono invidioso del Salisburgo"

© Roma Nessun caso Mourinho alla Roma. È tranquillo Tiago Pinto che ha commentato le parole dello Special One rivolte a Friedkin: "Lo incontro tutti i giorni a tutte le ore. Pranziamo sempre insieme. Negli ultimi otto giorni ho parlato tre volte e mi fate sempre la stessa domanda. Capisco la vostra curiosità ma il nostro futuro è oggi e poi Verona. Siamo concentrati sulla partita e tutti gli altri temi li risolveremo internamente".

Elogi al Salisburgo per il direttore sportivo giallorosso: "Non ho paura di dire che sono invidioso. Sono andato a pranzo con loro e hanno un progetto favoloso. Hanno una strategia giusta e la seguono al 100%. Non cambia nulla la Champions o l’Europa League o se vincono o perdono. Hanno investito sullo stadio e sul centro sportivo. Sono bravi nello scouting e nel settore giovanile e poi sono bravi a fare giocare questi ragazzi. Al momento giusto li vendono ma ne hanno sempre altri già pronti".

Sul momento della squadra: "Purtroppo siamo uscita dalla Coppa Italia ma vogliamo fare bene in entrambe le competizioni. Ai giocatori piace giocare queste partita. L'Europa League non è la Champions ma quando arriva il giovedì e si va in questi ambienti tutti vogliono giocare. Per batterli dobbiamo stare sul pezzo e concentrati. La formazione scelta dal mister mostra proprio questo".