Roma, Mourinho mette fretta a Friedkin: "Non aspetti giugno per parlarmi"

ROMA

Il tecnico manda un messaggio alla proprietà per il futuro alla vigilia della gara contro il Salisburgo

© Getty Images "Con il club non ho parlato ma sono tutti i giorni qui", aveva detto alla vigilia della trasferta della Roma a Napoli. "Potevo andare via a dicembre e invece sono rimasto", le parole dopo la vittoria della Roma contro l'Empoli, facendo riferimento al corteggiamento della Federazione portoghese per guidare la Nazionale del suo paese. E ora José Mourinho manda un nuovo messaggio al club giallorosso, mettendo fretta ai Friedkin. "Siamo a metà febbraio, secondo voi la proprietà vuole parlare con me a giugno perché finisce il campionato? Sinceramente mi sembra un po' tardi", ha detto lo Special One alla vigilia della sfida di andata dello spareggio di Europa League contro il Salisburgo.

"Cosa mi aspetto? Io non mi aspetto nulla, loro invece sanno cosa aspettarsi da me, nessuno a Trigoria lavora più del sottoscritto - ha detto ancora Mourinho - Il possibile addio di dicembre? Avevo la possibilità di andare ma ho deciso di no. E la storia è finita lì", ha aggiunto, confermando ancora una volta i rumors di mercato. Il tecnico portoghese ha un contratto con la Roma fino a giugno 2024.