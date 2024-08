Inter, fatta per Palacios: domenica a Milano, visite lunedì

Tomas Palacios è virtualmente un nuovo giocatore dell'Inter. Il difensore classe 2003 infatti sbarcherà a Milano domenica con le classiche visite mediche di rito e la firma previste invece lunedì. I nerazzurri ieri avevano raggiunto l'accordo definitivo con l'Independiente Rivadavia per chiudere a 6,5 milioni di euro, senza percentuali sulla futura rivendita. Il cartellino del difensore argentino è diviso tra l'Independiente, dove ha giocato in prestito nell'ultima stagione, e il Talleres, club in cui è cresciuto e che possiede il suo cartellino: la Rivadavia si prenderà anche il restante 50% del cartellino di Palacios.