Roma, Massara tenta l'accelerata per Zirkzee: si ragiona sul prestito oneroso con obbligo di riscatto

I giallorossi alla ricerca dell'accordo totale con l'olandese per poi forzare la mano con lo United, ma non mancano le alternativedi Daniele Pezzini
Le strade del mercato della Roma sembrano ormai condurre a un unico nome per l'attacco: Joshua Zirkzee. L'olandese è da tempo in cima alla lista dei desideri del ds Frederic Massara, che in queste ultime settimane dell'anno sta tentando di accelerare con il suo entourage e con il Manchester United con l'obiettivo di metterlo a disposizione di Gian Piero Gasperini già all'inizio del 2026.
Solo nel mese di gennaio sono in programma qualcosa come 8 partite ufficiali (5 di campionato, 1 di Coppa Italia, 2 di Europa League) e i club che hanno la necessità di intervenire per rinforzare la rosa puntano a non perdere troppo tempo in trattative lunghe e complicate. Ecco perché anche in casa giallorossa si sta cercando di ottimizzare i tempi: secondo il Corriere dello Sport la strategia di Massara è quella di chiudere a breve l'intesa con il giocatore, che comunque non vede l'ora di cambiare aria, per poi forzare la mano con il Manchester United tentando di strappare le condizioni più favorevoli.
I Red Devils vogliono monetizzare e dunque non considerano l'ipotesi di un prestito secco o con diritto di riscatto; la Roma non può permettersi grossi esborsi in questa stagione, ecco perché l'idea che è maturata è quella di un prestito, magari oneroso, con obbligo di riscatto fissato per luglio, in modo da non appesantire il bilancio attuale. I giallorossi verserebbero 5/6 milioni subito, per poi completare l'acquisto in estate, probabilmente condizionandolo al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Gli inglesi puntano a un totale di 45 milioni, il club capitolino non ne vorrebbe sborsare più di 35.
Come detto, Massara ha fretta di chiudere, ecco perché nel caso in cui le cose dovessero complicarsi sta tenendo in caldo altre piste. Si è parlato nei giorni scorsi di Yuri Alberto del Corinthians, di Fabio Silva del Borussia Dortmund e più di recente di Beto dell'Everton, che potrebbe entrare in uno scambio con Dovbyk. Il preferito di Gasp resta comunque Zirkzee, perché garantisce una maggiore conoscenza del campionato italiano e la giusta dose di esperienza internazionale.