Roma, Massara tenta l'accelerata per Zirkzee: si ragiona sul prestito oneroso con obbligo di riscatto

Solo nel mese di gennaio sono in programma qualcosa come 8 partite ufficiali (5 di campionato, 1 di Coppa Italia, 2 di Europa League) e i club che hanno la necessità di intervenire per rinforzare la rosa puntano a non perdere troppo tempo in trattative lunghe e complicate. Ecco perché anche in casa giallorossa si sta cercando di ottimizzare i tempi: secondo il Corriere dello Sport la strategia di Massara è quella di chiudere a breve l'intesa con il giocatore, che comunque non vede l'ora di cambiare aria, per poi forzare la mano con il Manchester United tentando di strappare le condizioni più favorevoli.