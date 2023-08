Roma, Mou rischia di perdere anche Matic: nervi tesi e Rennes sullo sfondo

ROMA

Il serbo, nel mirino del club francese, non si allena con la squadra per presunti problemi fisici e avrebbe avuto una discussione con lo Special One

© Getty Images Polveriera Roma. Dopo le battute social di Mourinho sull'immobilismo della società sul mercato e sulla rosa ridotta all'osso a pochi giorni dall'inizio della stagione, a Trigoria scoppia il caso Nemanja Matic. Da una settimana il centrocampista serbo non si allena col resto della squadra per alcuni non meglio precisati problemi fisici, ma sotto coverebbe dell'altro. Vista l'aria che tira a Roma e alcune incomprensione col "gruppo degli italiani", il giocatore sarebbe infatti tentato dalla possibilità di trasferirsi al Rennes, pronto a mettere sul piatto un biennale con opzione per il terzo anno da tre milioni di euro netti a stagione. Situazione che avrebbe molto sorpreso Mou, con cui il mediano, stando a Calciomercato.com, avrebbe avuto anche un'accesa discussione.

Vedi anche Mercato Roma, il mercato social di Mourinho: con un post ufficializza Ibanez all'Al Ahli

Con solo 15 giocatori di movimento a disposizione, lo Special One non avrebbe affatto preso bene il comportamento di Matic. E lo stesso avrebbero fatto anche alcuni senatori della squadra, delusi dalle ultime mosse del serbo. Un possibile addio completamente inatteso che rischia di aggiungere ulteriore tensione nello spogliatoio e complicare l'inizio del campionato.

Nella scorsa stagione, del resto, in giallorosso Matic è stato uno dei leader fuori e dentro dal campo. E una sua partenza lascerebbe un vuoto importante in una rosa già molto corta e senza uomini di un certo spessore tecnico e caratteriale. Guaio con cui la Roma deve fare i conti in tempi brevi. Se Matic dovesse chiedere ufficialmente la cessione e il Rennes dovesse presentarsi con un'offerta da 7-8 milioni di euro sembra difficile pensare a una soluzione diversa da una cessione. Manovra che porterebbe qualche milione nella casse giallorosse, certo, ma che sguarnirebbe ulteriormente l'organico a disposizione dello Special One, già alle prese con una squadra con gli uomini contati un po' in tutti i reparti.