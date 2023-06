Manovre giallorosse

Servono 30 milioni per restare nei parametri del settlement agreement stretto con la Uefa, si farà cassa con i giovani

Non saranno i 20 milioni per cui Casadei passò dall'Inter al Chelsea con 0 presenze nei professionisti, ma gli 8,5 che la cessione di Benjamin Tahirovic porta alla Roma sono ossigeno puro per le casse della società. Società che ha accettato l'anno scorso i paletti Uefa per il fair play finanziario (firmando un settlement agreement), motivo per cui le cessioni non si fermeranno al bosniaco: in vista anche quelle di Volpato e Missori al Sassuolo.

Mourinho nelle sue stagioni alla Roma sta dando spazio ai ragazzi della Primavera senza timore, non solo per motivazioni tecniche ma anche per una questione di valorizzazione economica. Sacrifici tecnici per benefici economici: Volpato ha dimostrato di poter giocare tra i grandi, ma il bilancio chiama e bisogna rispondere, per questo si mira a ricavare dalla sua vendita e da quella di Filippo Missori almeno 10 milioni di euro, che permetterebbero di avvicinare molto il traguardo dei 30. Poi ci sono gli incedibili, quelli candidati a diventare titolari fissi e il cui apporto è ritenuto troppo importante come Edoardo Bove e Nicola Zalewski. L'estate scorsa fu il turno di Felix Afena Gyan, venduto a 7.5 milioni più bonus alla Cremonese.

In passato, esulando dall'affare-Casadei, anche l'Inter e la Juventus hanno spesso puntato forte sulle cessioni onerose dei Primavera: Andrea Pinamonti generò per i nerazzurri una plusvalenza da 19 milioni di euro grazie al passaggio al Genoa nel 2019, Vanheusden ne portò 9, Mandragora restò in bianconero (quello dell'Udinese, però) per 20 milioni, stesso discorso per il portiere Emil Audero trasferito alla Sampdoria per altri 20. Il fair play finanziario, coi suoi parametri stringenti, non concede sconti: per evitare sanzioni bisogna fare sacrifici che riguardano spesso anche giocatori su cui si potrebbe puntare per la prima squadra.

Tornando ai giallorossi, gli altri giovani dovrebbero per ora rimanere tutti per avere spazio: Giacomo Faticanti, ritenuto il più promettente dell'ultima nidiata giallorossa e vicecampione del mondo Under 20, ha già esordito sotto la guida di Mourinho così come Niccolò Pisilli. I fondi necessari a raggiungere gli obiettivi di bilancio verranno da cessioni di esuberi come Kluivert, Reynolds, Viña e Villar.

