Roma, obiettivo Ancelotti: maxi offerta dei Friedkin

Con Ranieri in panchina, la Roma consolida il presente in campo e pianifica il futuro puntando in alto. Secondo quanto riporta As, i Friedkin avrebbero individuato infatti in Carlo Ancelotti l'uomo giusto per guidare il nuovo corso giallorosso dalla prossima stagione. Scelta ambiziosissima che avrebbe coinvolto direttamente la proprietà, intervenuta in prima persona per provare a convincere l'attuale allenatore del Real a tornare nella capitale.