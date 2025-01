Ranieri: "Arriverà un nuovo allenatore per portare la Roma nell'élite del calcio"

Impegnato questa sera nell'anticipo di campionato contro il Genoa, Claudio Ranieri ha parlato a Dribbling, su Rai Sport, facendo il punto sul suo futuro e su quello della Roma: "Il club cercherà un nuovo allenatore in grado di portare la squadra nell'élite del calcio italiano ed europeo - ha detto il tecnico giallorosso -. A fine stagione smetto di allenare, è il momento di dire basta". Ranieri si è raccontato tra presente e futuro, svelando aneddoti e curiosità legati al campo e alla vita di tutti i giorni. Il suo futuro era scritto, in fondo il rientro era stato motivato da una scelta d'amore verso il club che ha sempre tifato. Nessuna sorpresa, quindi, per l'annuncio del suo addio. Piuttosto un excursus su quelli che saranno i progetti della Roma e sull'intenzione dei Friedkin di riportare il club agli antichi fasti.



Quindi il prossimo allenatore, stando a quanto raccontato da Claudio Ranieri, sarà un top. Uno, appunto, che possa "riportare la Roma nell'élite" dopo qualche anno un po' in chiaroscuro tra il trionfo in Conference, la finale di Europa League persa ma anche una qualificazione alla Champions che manca da qualche anno e soprattutto una competitività ridotta, con la lotta scudetto spesso troppo lontana.