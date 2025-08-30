Roma, nuovo tentativo per Sancho: contatto con l'agente

Le parole di ieri di Gian Piero Gasperini sembravano aver messo una pietra tombale sulla trattativa per Jadon Sancho ma la Roma non molla, nelle prossime ore sarà fatto un ulteriore - e ultimo - tentativo con l'entourage dell'inglese per capire se i concetti espressi dal tecnico giallorosso hanno smosso qualcosa a livello di orgoglio e motivazioni, anche perché gli ultimi aggiornamenti sembravano addirittura portare alla permanenza al Manchester United dove di spazio ne avrebbe poco, se non zero.