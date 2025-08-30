Roma, nuovo tentativo per Sancho: contatto con l'agente

I giallorossi provano un ultimo affondo per Sancho, in caso contrario rilancio per George. Dominguez (Bologna) ultima alternativa
Le parole di ieri di Gian Piero Gasperini sembravano aver messo una pietra tombale sulla trattativa per Jadon Sancho ma la Roma non molla, nelle prossime ore sarà fatto un ulteriore - e ultimo - tentativo con l'entourage dell'inglese per capire se i concetti espressi dal tecnico giallorosso hanno smosso qualcosa a livello di orgoglio e motivazioni, anche perché gli ultimi aggiornamenti sembravano addirittura portare alla permanenza al Manchester United dove di spazio ne avrebbe poco, se non zero.
Comunque il ds Massara non si farà trovare impreparato in caso di ennesimo no di Sancho, visto che, d'accordo con i Friedkin, è pronto un rilancio per quella che è la prima alternativa per l'esterno offensivo. Il Chelsea chiede 23 milioni di euro per Tyrique George, la Roma è pronta a toccare quota 20 milioni e, nel caso, sperare di vincere le resistenze dei Blues.
C'è un ultimo nome sul taccuino del ds giallorosso, la quello di Benjamin Dominguez del Bologna. Se Sancho e George fossero irraggiungibili, il club rossoblù verrebbe contattato per un'offerta. Da Casteldebole ne sono consapevoli, visto che l'ad Fenucci, dopo i sorteggi dell'Europa League, aveva dichiarato: "Ora non so se arriverà anche una richiesta della Roma per Dominguez...".
