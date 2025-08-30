Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
roma
HomeMercatoVideoFotoRosa
manovre GIALLOROSSE

Roma, nuovo tentativo per Sancho: contatto con l'agente

I giallorossi provano un ultimo affondo per Sancho, in caso contrario rilancio per George. Dominguez (Bologna) ultima alternativa

30 Ago 2025 - 13:06

Le parole di ieri di Gian Piero Gasperini sembravano aver messo una pietra tombale sulla trattativa per Jadon Sancho ma la Roma non molla, nelle prossime ore sarà fatto un ulteriore - e ultimo - tentativo con l'entourage dell'inglese per capire se i concetti espressi dal tecnico giallorosso hanno smosso qualcosa a livello di orgoglio e motivazioni, anche perché gli ultimi aggiornamenti sembravano addirittura portare alla permanenza al Manchester United dove di spazio ne avrebbe poco, se non zero.

Comunque il ds Massara non si farà trovare impreparato in caso di ennesimo no di Sancho, visto che, d'accordo con i Friedkin, è pronto un rilancio per quella che è la prima alternativa per l'esterno offensivo. Il Chelsea chiede 23 milioni di euro per Tyrique George, la Roma è pronta a toccare quota 20 milioni e, nel caso, sperare di vincere le resistenze dei Blues.

C'è un ultimo nome sul taccuino del ds giallorosso, la quello di Benjamin Dominguez del Bologna. Se Sancho e George fossero irraggiungibili, il club rossoblù verrebbe contattato per un'offerta. Da Casteldebole ne sono consapevoli, visto che l'ad Fenucci, dopo i sorteggi dell'Europa League, aveva dichiarato: "Ora non so se arriverà anche una richiesta della Roma per Dominguez...".

Leggi anche

Roma, ecco Tsimikas: arriva in prestito dal Liverpool

roma
sancho
dominguez
george

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:26
Calciomercato live

Calciomercato live

00:28
Calciomercato live

Calciomercato live

01:27
Calciomercato live

Calciomercato live

01:51
Calciomercato live

Calciomercato live

02:30
Tra infortuni e mercato

Tra infortuni e mercato

00:33
MCH NKUNKU ALLA MADONNINA 29/8 MCH

Nkunku alla Clinica La Madonnina per le visite mediche

00:44
MCH ARRIVO NKUNKU A LINATE MCH

Milan, lo sbarco di Nkunku a Linate

01:58
Calciomercato live

Calciomercato: le novità della giornata

01:47
L'intreccio delle punte

Tutti a caccia dei bomber

02:02
Calciomercato live

Le punte al centro del mercato

02:04
Calciomercato live

Le ultimissime dal mercato

01:04
Calciomercato live

Calciomercato live

01:25
Calciomercato live

Calciomercato live

00:59
Calciomercato Napoli

Calciomercato Napoli

01:46
MCH ARRIVO PICCOLI A FIRENZE MCH

Fiorentina, ecco Piccoli: "Faremo una grande stagione"

01:26
Calciomercato live

Calciomercato live

I più visti di Roma

Juve e Roma, colpo di scena per Sancho: potrebbe restare al Manchester United

Roma, ecco Tsimikas: arriva in prestito dal Liverpool

Tyrique George

Porte girevoli Roma: in arrivo Ziolkowski e George, Dovbyk con la valigia

Roma, per George serve l'ok dei Friedkin: l'impasse sul mercato preoccupa Gasperini

Il ds della Roma Massara

Roma, Massara a Londra: per Sancho si fa dura, apertura per George

Clamoroso Bailey: si fa male al primo allenamento nel giorno dell'annuncio, salta l'esordio

Mercato ora per ora
Vedi tutti
13:02
Roma, nel pomeriggio arriva Tsimikas
12:06
La Fiorentina rinnova il contratto di Kean
12:00
Juve, Savona è del Nottingham Forest
11:07
Milan, ufficiale Nkunku: vestirà la maglia numero 18
10:08
Niente Milan per Arokodare: firma col Wolverhampton