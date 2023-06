Roma, Ndicka si presenta: "Convinto dal progetto, non vedo l'ora di giocare"

roma

Il difensore franco-ivoriano, arrivato a parametro zero dall'Eintracht, ha firmato fino al 2028 con i giallorossi

Evan Ndicka è ufficialmente un giocatore della Roma, con la firma sul contratto che lo legherà ai giallorossi fino al 2028. L'accordo, che era già stato raggiunto da giorni, è stato formalizzato nelle scorse ore e il club capitolino ha annunciato il franco-ivoriano come nuovo giocatore tramite i propri canali, col difensore che ha scelto di vestire la maglia numero 5. E ai microfoni del sito giallorosso si è detto pronto per la nuova avventura: "Il progetto e il prestigio del club mi ha spinto a venire a Roma, non vedo l'ora di scendere in campo". Anche Tiago Pinto si è detto entusiasta: "Giocatore ambito, felici che abbia scelto di vestire la maglia della Roma”.

Le prime parole in giallorosso del classe 1999, svincolatosi dall'Eintracht Francoforte, sono cariche di entusiasmo: “Il progetto che mi è stato illustrato, assieme alla storia e al prestigio di questo Club, mi ha spinto a venire a Roma, una città fantastica che ama e vive di calcio: non vedo l’ora di scendere in campo all’Olimpico davanti ai miei nuovi tifosi e di poter dare il mio contributo per il raggiungimento dei nostri obiettivi”.

"Ho ricevuto l'interesse di tanti club europei, ho discusso approfonditamente assieme al mio entourage così come con la dirigenza della Roma e con il tempo mi hanno convinto del progetto e delle mie prospettive. Gol? Ho cercato di perfezionare l'aspetto realizzativo e spero di fare altrettanto bene qui" le parole del franco-ivoriano.

E sulla squadra e Mourinho: "Sono sicuro che tecnico e squadra mi aiuteranno a inserirmi. Porterò la mia esperienza nonostante sia ancora molto giovane, in tutte le competizioni. La Roma ha dimostrato di essere una squadra molto competitiva, penso che possiamo fare meglio e lottare per un posto in Champions".

Tiago Pinto, General Manager dell'Area Sportiva della Roma, ha invece accolto così il difensore: “Nonostante la giovane età Evan ha già maturato un’esperienza importante, in uno dei campionati di maggior prestigio e con un titolo europeo conseguito da protagonista. Era un calciatore particolarmente ambito a livello internazionale e siamo davvero felici che abbia scelto di vestire la maglia della Roma”.