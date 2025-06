Roma, muro al Milan per Svilar in attesa del rinnovo. Angelino può partire

I giallorossi hanno alzato un muro nei confronti del Milan, che comunque ha avuto dei contatti con l’entourage di Svilar. La dirigenza rossonera non ha soddisfatto la richiesta di circa 4 milioni netti di ingaggio, ma si è avvicinata molto e questo ha spinto la Roma ad alzare a sua volta la proposta di rinnovo. Su indicazione di Claudio Ranieri, la dirigenza giallorossa ha messo sul piatto circa tre milioni a stagione per i prossimi cinque anni. Condizioni che non porteranno al rinnovo nell’immediato, ma che possono essere una base di partenza per trattare il prolungamento del contratto di Svilar. Il classe ’99 al momento guadagna 700 mila euro fino al 2027, l’aumento sarebbe importante ma il nodo principale da sciogliere riguarda la clausola rescissioria. Per gli agenti dell’ex Benfica è fondamentale nell’accordo, la Roma è disposta a inserirla ma a cifre superiori rispetto ai 40 milioni richiesti dall’entourage di Svilar. Si tratterà nei prossimi giorni, ma intanto il primo assalto del Milan è stato rispedito al mittente. Ben diversa l’apertura che c’è stata verso l’Al-Hilal per Angelino, che potrebbe essere il sacrificato entro il 30 giugno per rientrare nei parametri del Financial Fair Play. Ieri le parti si sono avvicinate, dopo una prima offerta da 18 milioni più bonus gli arabi hanno rilanciato avvicinandosi ai 25 milioni richiesti dalla Roma. L’accordo ancora non c’è, ma si può trovare nei prossimi giorni, con l’Al-Hilal che è disposto anche a fare l’operazione dopo la chiusura della finestra di mercato per il Mondiale per Club che avverrà questa sera alle 20. Lo stesso Angelino ancora deve definire l’accordo con il club saudita, che è pronto ad offrire quasi 10 milioni netti all’ex Lipsia e Manchester City, che ha già aperto al trasferimento in Arabia.