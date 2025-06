L’Al-Hilal di Inzaghi guarda la Capitale: nel mirino Angelino e Tavares

Già nella giornata di sabato l’Al-Hilal si è mosso con la Lazio per presentare un’offerta ufficiale per Nuno Tavares. Il portoghese è stato riscattato ufficialmente giovedì dall’Arsenal per cinque milioni di euro, ma non è da escludere una sua partenza già quest’estate. La Lazio potrebbe pensare di fare cassa con il classe 2000, autore di otto assist nella scorsa Serie A. Il club arabo è arrivato a offrire fino a 30 milioni di euro tra parte fissa e bonus, cifra ritenuta insufficiente dalla società biancoceleste che ne chiede almeno 40. Nell’accordo con l’Arsenal è previsto un 40% sulla futura rivendita di Tavares da riconoscere ai Gunners, motivo per cui la Lazio ha alzato la posta rifiutando l’offerta dell’Al-Hilal, che ha prontamente virato su Angelino. La prima proposta da 20 milioni di euro è stata rifiutata, ma i giallorossi hanno aperto alla possibile cessione dell’ex Lipsia e Manchester City, che ha dato piena disponibilità al trasferimento in Arabia. È stato lo stesso Ranieri insieme a Ghisolfi a trattare con gli arabi, tra una telefonata di Gravina e una con i Friedkin per valutare il possibile doppio ruolo di “senior advisor” della Roma e commissario tecnico dell’Italia. Inzaghi spinge per chiudere nelle prossime ore, così da avere subito Angelino a disposizione in vista dell’esordio del 18 giugno alle ore 21 contro il Real Madrid all’Hard Rock Stadium di Miami.