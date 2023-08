Roma, Azmoun ha firmato: arriva in prestito con diritto di riscatto

NUOVO BOMBER

L'attaccante iraniano, dal gennaio 2022 al Bayer Leverkusen, ha sostenuto le visite mediche e messo la firma sul contratto

La Roma ha chiuso l'operazione per Sardar Azmoun. L'attaccante iraniano, che oggi ha sostenuto le visite mediche, ha firmato verso le 19.00 il contratto con i giallorossi: arriva dal Bayer Leverkusen in prestito con diritto di riscatto fissato a 12,5 milioni. A Roma Azmoun, già seguito in passato da José Mourinho, spera nel grande rilancio dopo un anno e mezzo in Germania con poche luci e tante ombre: 5 gol e 5 assist in 44 presenze tra tutte le competizioni. L'ufficialità attesa a ore.

Il suo arrivo era già stato confermato da Mourinho in conferenza stampa, ma mancavano ancora le visite mediche e la firma sul contratto, arrivare senza sorprese né intoppi. Per Azmoun la Serie A era nel destino: nel 2016 fu vicinissimo a trasferirsi alla Lazio, anni dopo ci provò anche la Juve, mentre nel 2021, come detto, fu il turno della Roma.

