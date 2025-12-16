Logo SportMediaset

Mercato

Udinese, si studia il rinnovo di Zaniolo

16 Dic 2025 - 17:41
© italyphotopress

Nicolò Zaniolo è una delle tante sorprese di questa prima parte di stagione. Il trequartista dell'Udinese sembra aver ritrovato la forma e i gol di un tempo, e ora il club studia le prossime mosse per riscattarlo dal Galatasaray. I friulani, infatti, hanno sul tavolo due opzioni: acquistarlo a titolo definitivo per 10 milioni di euro o risparmiare versandone solo 5, ma lasciando al Gala il 50% sull’eventuale futura vendita. Il futuro di Zaniolo, comunque, sarà ancora bianconero e nelle prossime settimane tutti i dubbi relativi alla formula verranno sciolti. 

