Tomiyasu riparte dall'Ajax: ufficiale la firma fino a giugno 2026

16 Dic 2025 - 15:19
L'Ajax ha annunciato di aver "raggiunto un accordo con Takehiro Tomiyasu per il suo trasferimento ad Amsterdam. Il difensore, ora svincolato, ha firmato martedì un contratto di metà stagione, valido fino al 30 giugno 2026.  Tomiyasu è nato il 5 novembre 1998 a Fukuoka, in Giappone. All'età di diciannove anni, si è trasferito in Europa, dopo essersi unito alla squadra belga del Sint-Truidense VV. Un anno e mezzo dopo, il nazionale giapponese è passato alla Serie A italiana, dove ha giocato per il Bologna. Nel 2021, si è trasferito in Inghilterra, con l'Arsenal che lo ha ingaggiato dal club italiano. La sua ultima apparizione ufficiale con la squadra inglese risale al 5 ottobre 2024, dopo che un infortunio al ginocchio lo ha costretto a fermarsi".

