Equilibrio in vetta: in tesa pareggia solo il Milan, così la corsa al titolo di campione d'inverno si infiamma

Un campionato combattuto come poche volte è accaduto negli ultimi anni. Le quattro di testa sono racchiuse in appena tre punti, lasciando ogni scenari aperto in vista della seconda parte di stagione. In testa alla classifica di Serie A a regnare è l'equilibrio: l'Inter capolista guida a 33 punti, la quota più bassa dopo 15 giornate negli ultimi 10 anni. A tallonare i nerazzurri, Milan a 32, Napoli a 31 e Roma a 30. Un serratissimo testa a testa reso possibile anche da una curiosa peculiarità statistica: chi è in testa non pareggia mai, o quasi. Soltanto i rossoneri sono l'eccezione che conferma la regola: già toccata quota 5 X, rappresentazione in purezza dell'Allegri-pensiero. "Quando non si può vincere, non dobbiamo perdere", uno dei mantra del tecnico livornese.