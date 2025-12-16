Logo SportMediaset

Mercato

Neymar pronto a rinnovare col Santos per un posto ai Mondiali col Brasile

16 Dic 2025 - 13:41

Il futuro di Neymar nel calcio brasiliano ha avuto un nuovo slancio dopo la conferma in Serie A della sua squadra, il Santos, che recentemente si è anche qualificato per la Coppa Sudamericana. Secondo il quotidiano R7Esportes, l'attaccante e il club di San Paolo hanno raggiunto un accordo per estendere il suo contratto (in scadenza il 31 dicembre) fino a metà del 2026, con l'obiettivo di garantire al giocatore la massima forma per la Coppa del mondo e di poter competere nel torneo continentale con il team che lo ha cresciuto. La possibilità che Neymar rimanga al Santos ha guadagnato terreno soprattutto dopo che il calciatore ha annunciato che si sottoporrà a un intervento chirurgico al menisco per essere al meglio della forma per i Mondiali del 2026. Questa decisione è stata interpretata come un'indicazione della sua intenzione di rimanere attivo per assicurarsi un posto nella squadra di Carlo Ancelotti, dato che non è ancora stato convocato nella nazionale verdeoro. L'accordo avrebbe quindi due scopi principali: che il fuoriclasse arrivi al Mondiale del prossimo anno in buona forma fisica e che possa disputare la Coppa Sudamericana con il Santos. 

16:27
Atletico Madrid, idea Aké per gennaio
15:19
Tomiyasu riparte dall'Ajax: ufficiale la firma fino a giugno 2026
14:42
Juventus, Joao Mario può partire: è nel mirino di diversi club in Premier League
13:41
Neymar pronto a rinnovare col Santos per un posto ai Mondiali col Brasile
12:25
Bologna, quattro nomi per la difesa a gennaio