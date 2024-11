Roma, fiducia a tempo per Juric: spunta anche l'ipotesi Montella

La panchina di Ivan Juric è sempre traballante, ma i Friedkin avrebbero preso tempo e il tecnico croato dovrebbe rimanere al suo posto almeno per le prossime due gare prima della sosta, quelle con Royale Union Saint-Gilloise e Bologna. La proprietà della Roma farà durante la pausa una profonda riflessione sulla guida tecnica della Roma. Tra i possibili successori spunta anche un grande ex, Vincenzo Montella: operazione non semplice, perché l'Aeroplanino è legato con un contratto con la Turchia con cui sta facendo davvero bene. Intanto Juric ha concesso un giorno di riposo alla squadra. Domani la rifinitura prima della sfida in Europa League.