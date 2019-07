Roma, ecco la strategia per Suso: Nzonzi a prezzo low cost

SI TRATTA

Dopo la partenza di El Shaarawy per il dorato campionato cinese, la Roma è alla ricerca di un esterno d'attacco e il tecnico Fonseca ha da tempo individuato in Suso il profilo ideale. Le trattative con il Milan procedono ormai da giorni, ma finora non si è mai trovato un accordo: i rossoneri chiedono che venga pagata la clausola rescissoria dello spagnolo (40 milioni), mentre i giallorossi vorrebbero inserire una contropartita nell'operazione. Giampaolo: "Suso via? Ci pensa la società"

Scartate le piste Defrel, Schick e Zaniolo, l’idea che sta nascendo adesso, come riporta La Gazzetta dello Sport, sarebbe quella di inserire in un’eventuale trattativa il centrocampista campione del mondo Steven Nzonzi, che Ricky Massara stima molto da sempre e per il quale l’attuale d.s. milanista (ex della Roma) continua ad avere un’alta considerazione.

Massara sarebbe convinto che quello visto la stagione scorsa non sia il vero Nzonzi e che quella che sta iniziando possa essere la stagione del suo riscatto, per cui in casa rossonera si sta ragionando, considerando anche che Suso, nel 4-3-1-2 di Giampaolo, sembra davvero avere spazi ridotti (l'agente dello spagnolo, Alessandro Lucci, è atteso anche oggi a Casa Milan per discutere del futuro del suo assistito).

La Roma un anno fa per Nzonzi ha speso 26,65 milioni più 4 di bonus, la strategia del club giallorosso sarebbe quella di inserire il suo cartellino nell'affare per abbassare notevolmente le pretese del Milan, che comunque prima di accogliere il francese dovrà sfoltire il suo centrocampo: Biglia ha già le valigie pronte e anche Kessie potrebbe essere venduto di fronte ad una buona offerta.

