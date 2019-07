Milan vicino a Correa: si chiude a 38 milioni di euro

MANOVRE ROSSONERE

Giusto il tempo di raggiungere la squadra negli Usa, che André Silva ha già lasciato il ritiro di Boston destinazione Montecarlo. Ad attendere il portoghese nel Principato c'è un contratto con il Monaco, che verserà nelle casse del Milan circa trenta milioni di euro. Denaro utile ai rossoneri per fare una plusvalenza di quasi dieci milioni (l'attaccante fu acquistato due stagioni fa per 38 mln) e denaro che il club investirà per rinforzare l’attacco, dove l'obiettivo numero uno è il classe 1995 dell'Atletico Madrid, Ángel Correa. Milan, ora l'obiettivo è Correa

Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera in edicola questa mattina, la punta argentina sarebbe entusiasta di trasferirsi nel club rossonero, che avrebbe anche già raggiunto un'intesa economica di massima con il giocatore sudamericano, che Giampaolo vorrebbe affiancare a Piatek. Già domani è previsto un incontro tra le società per chiudere l'affare sulla base di 38 milioni di euro più bonus, la classica mezza via tra i 35 inizialmente offerti dal Milan e la richiesta di 50 dei Colchoneros.

Intanto l'Atletico ha convocato Correa per la tournée negli Stati Uniti della squadra dima l'affare sembra in discesa grazie anche ai buoni uffici di, che ha avuto un ruolo fondamentale nella trattativa tra Milan e Monaco per André Silva e ha un ruolo importante anche sul mercato del Wolverhampton, club inglese interessato a

L'attaccante italiano non sembra convinto della destinazione, ma il Milan ha bisogno di vendere e almeno uno tra lui e Suso (anche se Giampaolo ritiene di poterlo riciclare come trequartista nel suo 4-3-1-2) dovrà partire per fare spazio a Correa.

Vedi anche Milan Milan, arrivano 30 milioni: André Silva va al Monaco Vedi anche Empoli Milan, l'Empoli 'annuncia' Bennacer: "I tifosi lo adoreranno"