Dzeko: "Non è il momento di parlare di futuro". Ma la moglie 'tifa' Roma

MERCATO

Da settimane ormai il suo nome è al centro del mercato, la Juve lo corteggia, Roma lo ama ma per il momento Edin Dzeko non si sbilancia: "Non è il momento di parlarne". A sbilanciarsi è invece la moglie dell'attaccante bosniaco, Amra, che dopo il pareggio con gli azzurri ha postato una foto sui social che non sembra lasciare dubbi.

La moglie di Dzeko ha infatti pubblicato su Instagram una storia in cui il marito abbraccia Lorenzo Pellegrini durante il match del Franchi di Nations League. Nessuna didascalia, ma a campeggiare, al centro dell'immagine, c'è lo scudetto della Roma.

DZEKO: "NON È IL MOMENTO"

"Non siamo fisicamente al 100 per 100, né noi né loro, si é visto che mancava brillantezza ma alla fine la partita è stata equilibrata". Così l'attaccante della Bosnia Edin Dzeko, dopo il pareggio in casa dell'Italia nell'incontro valido per la prima giornata di Nations League. "Ho giocato tate volte contro questi ragazzi, ormai ci conosciamo, è sempre un piacere giocare con l'Italia", ha spiegato ai microfoni di Raisport. "Sono contento che abbiamo preso questo punto dopo le sconfitte dell'anno scorso", ha aggiunto. "Possibilità che vada alla Juve? Non è il momento di parlare di mercato, c'è la Nazionale, abbiamo un'altra partita, ne parleremo dopo", ha concluso l'attaccante della Roma.

Vedi anche juventus Juventus, contatti anche con Cavani