Svilar: "L'interesse della Juve non mi riguarda. Per me esiste solo la Roma"

"Stiamo lavorando, abbiamo le gambe pesanti - ha detto poi Svilar parlando delle aspettative per la nuova stagione - Abbiamo davanti ancora un mese prima dell'inizio del campionato, quindi mi sembra tutto molto prematuro. Anche con il Cannes la prima parte della partita l'abbiamo giocata abbastanza bene, poi al di là dell'espulsione di Wesley abbiamo patito un po' la stanchezza e il dover cambiare tanto. Quello che è certo è che ci stiamo preparando per una grande stagione".