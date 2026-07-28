Svilar: "L'interesse della Juve non mi riguarda. Per me esiste solo la Roma"

Il portiere giallorosso: "Bello giocare la Champions. Squadre da temere? Nessuna"

28 Lug 2026 - 08:33
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SVILAR © Getty Images

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 "Non so nulla di questa storia, almeno per quanto mi riguarda". Mile Svilar non usa giri di parole quando gli chiedono dell'interesse della Juventus, che per lui era pronta a investire 40 milioni di euro: "Non posso dirvi niente perché non sono stato interpellato e per me, ormai dovreste saperlo, c'è soltanto la Roma - le parole del portiere giallorosso al Corriere dello Sport - Sono concentrato per dare il meglio per questa maglia, questa società e questi tifosi".

"Una grande stagione"

 "Stiamo lavorando, abbiamo le gambe pesanti - ha detto poi Svilar parlando delle aspettative per la nuova stagione - Abbiamo davanti ancora un mese prima dell'inizio del campionato, quindi mi sembra tutto molto prematuro. Anche con il Cannes la prima parte della partita l'abbiamo giocata abbastanza bene, poi al di là dell'espulsione di Wesley abbiamo patito un po' la stanchezza e il dover cambiare tanto. Quello che è certo è che ci stiamo preparando per una grande stagione".

La Champions League

 "Beh giocare la Champions è una cosa bella. In campionato sarà difficile confermare il terzo posto anche perché la settimana con quel tipo di impegni europei dovremo essere sempre al massimo. Squadre da temere? No, non temo nessuno. Non vedo l'ora di giocare contro chiunque".

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