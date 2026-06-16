Roma, Arsenal in pressing su Koné: c'è l'accordo col giocatore

Mentre il centrocampista francese classe 2001 è concentrato sull'esordio al Mondiale contro il Senegal, le voci sul suo futuro si fanno sempre più insistenti. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport e dal Corriere della Sera, l'Arsenal di Mikel Arteta ha individuato in Koné il rinforzo ideale per la mediana e avrebbe già raggiunto un accordo di massima con l'entourage del calciatore. I Gunners, freschi campioni d'Inghilterra e finalisti di Champions League, rappresentano una meta graditissima per il francese, che preferirebbe Londra sia all'Atletico Madrid che all'Inter (da tempo sulle sue tracce). Koné non sta comunque forzando la mano: la prospettiva di giocare la Champions a Roma lo affascina e lo sfondo del suo mercato resta sempre il sogno Psg, che gli permetterebbe di tornare a casa. La posizione della Roma dal canto suo è rigida: il cartellino viene valutato non meno di 50 milioni di euro. Considerando un ammortamento residuo a bilancio di circa 12 milioni, la cessione di Koné garantirebbe così una plusvalenza monstre di 38 milioni, sistemando all'istante i conti con la Uefa.