manovre GIALLOROSSE

Roma, Arsenal in pressing su Koné: c'è l'accordo col giocatore

Il club giallorosso chiede 50 milioni e farebbe una ricca plusvalenza, ma la chiave per il bilancio resta Soulé

16 Giu 2026 - 19:38
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Le lancette corrono velocemente in casa Roma. Con sole due settimane rimaste prima della scadenza del 30 giugno, il nuovo direttore sportivo Tony D'Amico e la presidenza Friedkin sono al lavoro per adempiere definitivamente ai vincoli del settlement agreement con la UEFA per il Financial Fair Play. L'obiettivo è chiaro: far registrare una plusvalenza importante entro fine mese per evitare limitazioni al mercato in entrata di luglio e agosto, proprio nell'anno del ritorno in Champions League e del centenario del club. In questo scenario di pressione finanziaria, si registra il forte inserimento dell'Arsenal su Manu Koné, un'operazione che si intreccia inevitabilmente con il futuro di Matías Soulé.

L'Arsenal fa sul serio per Koné: c'è l'accordo col giocatore

 Mentre il centrocampista francese classe 2001 è concentrato sull'esordio al Mondiale contro il Senegal, le voci sul suo futuro si fanno sempre più insistenti. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport e dal Corriere della Sera, l'Arsenal di Mikel Arteta ha individuato in Koné il rinforzo ideale per la mediana e avrebbe già raggiunto un accordo di massima con l'entourage del calciatore. I Gunners, freschi campioni d'Inghilterra e finalisti di Champions League, rappresentano una meta graditissima per il francese, che preferirebbe Londra sia all'Atletico Madrid che all'Inter (da tempo sulle sue tracce). Koné non sta comunque forzando la mano: la prospettiva di giocare la Champions a Roma lo affascina e lo sfondo del suo mercato resta sempre il sogno Psg, che gli permetterebbe di tornare a casa. La posizione della Roma dal canto suo è rigida: il cartellino viene valutato non meno di 50 milioni di euro. Considerando un ammortamento residuo a bilancio di circa 12 milioni, la cessione di Koné garantirebbe così una plusvalenza monstre di 38 milioni, sistemando all'istante i conti con la Uefa.

La strategia della Roma: Soulé resta la priorità in uscita

 Nonostante la tentazione Arsenal, nei piani della Roma la cessione prioritaria per fare cassa entro il 30 giugno rimane quella di Matías Soulé, che è considerato il profilo più sacrificabile per raggiungere i requisiti finanziari in tempi rapidi. Nelle ultime ore si è scaldata la pista che porta al Borussia Dortmund, destinazione molto gradita all'esterno rispetto alle sirene della Super Lig turca. Il club tedesco avrebbe sorpassato la concorrenza di Aston Villa e Brighton. L'agente di Soulé è stato avvistato a Milano per cercare di concretizzare l'affare: sul tavolo ci sarebbero 35 milioni di euro, una cifra vicina ma ancora inferiore ai 40 milioni richiesti da Trigoria. Se i sondaggi di Borussia Dortmund e Aston Villa per Soulé non dovessero trasformarsi in un'offerta ufficiale e definitiva entro una settimana, la pista Koné-Arsenal in uscita potrebbe diventare improvvisamente la priorità assoluta per i giallorossi.

Leggi anche

La Roma apre l'asta per Soulé per poter regalare Greenwood e Tel a Gasp

roma
kone
mercato
arsenal
soule

Ultimi video

00:32
DICH AUSILIO SU CALHANOGLU DICH

Ausilio su Calhanoglu: "Ha un contratto con l'Inter e lo vogliamo tenere"

01:47
Quante incertezze in A

Quante incertezze in A

01:45
Marotta incontra Florentino Perez: colpaccio Camavinga

Marotta incontra Florentino Perez: colpaccio Camavinga

02:22
Radice: "Mercato Inter, non solo Palestra, c'è un altro nome"

Radice: "Mercato Inter, non solo Palestra, c'è un altro nome"

02:49
Raimondi: "Caos Juve, è rottura con Comolli"

Raimondi: "Caos Juve, è rottura con Comolli"

01:31
Cambiaso vuole conferme

Cambiaso vuole conferme

01:13
DICH BALDISSONI MONZA 11/6 DICH EDL ok

Baldissoni: "Metodo ed esperienza, così scegliamo il nuovo allenatore"

00:07
MCH PROCURATORE PROVEDEL MCH

Inter, positivo l'incontro con l'agente di Provedel. Ma c'è distanza con la Lazio

02:18
Tra Kolo Muani, Sorloth, Vicario e Kim: la Juve è pronta alla rivoluzione

Tra Kolo Muani, Sorloth, Vicario e Kim: la Juve è pronta alla rivoluzione

01:08
Como, suggestione Chiesa: l'ex Juve può davvero arrivare in riva al lago?

Como, suggestione Chiesa: l'ex Juve può davvero arrivare in riva al lago?

01:30
Vlahovic futuro a Como

Vlahovic futuro a Como

01:58
Ausilio e mercato Inter

Ausilio e mercato Inter

01:19
DICH AUSILIO SU JONES DICH

Ausilio: "Jones continua a piacerci: se troviamo un accordo bene, se no..."

00:35

Ausilio conferma: "Dumfries va al Real Madrid, ma magari un domani..."

00:25
DICH AUSILIO SU MERCATO DICH

Ausilio: "Mercato? Di sicuro faremo qualcosa in difesa"

00:32
DICH AUSILIO SU CALHANOGLU DICH

Ausilio su Calhanoglu: "Ha un contratto con l'Inter e lo vogliamo tenere"

I più visti di Roma

La Roma apre l'asta per Soulé per poter regalare Greenwood e Tel a Gasp

Christian Pulisic

Attento Milan, la Roma piomba su Pulisic: il piano giallorosso è chiaro

Gasperini chiama Greenwood: il piano della Roma per convincere l'attaccante

Roma, ufficiale l'arrivo di Tony D'Amico come nuovo direttore sportivo

Marcos Senesi è uomo mercato: in scadenza a giugno col Bournemouth piace a Juventus e Roma ma anche Milan, Dortmund, Barcellona e Tottenham

Roma-Juventus non solo in campo: almeno sette intrecci di mercato

Matias Soulé

Soulé tra l'ombra di Greenwood e il sogno Premier: ecco perché l'argentino può lasciare la Roma

Mercato ora per ora
Vedi tutti
Moise Kean
20:10
Fiorentina, fissato per domani l'incontro con l'agente di Kean
19:29
Nuova squadra per Schuurs: l'ex Torino firma con il Nec, è fermo da ottobre 2023
19:19
Lecce, ufficiale l'acquisto di Camarda: ecco quando il Milan può esercitare la controopzione
Nel 2026 sarà il turno di Maignan? Le trattative per il rinnovo sono in alto mare e il portiere francese la prossima estate rischia di andarsene a costo zero
17:59
Milan, non solo Pulisic: anche gli agenti di Maignan stanno offrendo il portiere a diversi club
17:43
La pazza idea del Pescara: i due Insigne insieme in campo