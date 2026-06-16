Roma, Arsenal in pressing su Koné: c'è l'accordo col giocatore

Le lancette corrono velocemente in casa Roma. Con sole due settimane rimaste prima della scadenza del 30 giugno, il nuovo direttore sportivo Tony D'Amico e la presidenza Friedkin sono al lavoro per adempiere definitivamente ai vincoli del settlement agreement con la UEFA per il Financial Fair Play. L'obiettivo è chiaro: far registrare una plusvalenza importante entro fine mese per evitare limitazioni al mercato in entrata di luglio e agosto, proprio nell'anno del ritorno in Champions League e del centenario del club. In questo scenario di pressione finanziaria, si registra il forte inserimento dell'Arsenal su Manu Koné, un'operazione che si intreccia inevitabilmente con il futuro di Matías Soulé.
L'Arsenal fa sul serio per Koné: c'è l'accordo col giocatore
Mentre il centrocampista francese classe 2001 è concentrato sull'esordio al Mondiale contro il Senegal, le voci sul suo futuro si fanno sempre più insistenti. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport e dal Corriere della Sera, l'Arsenal di Mikel Arteta ha individuato in Koné il rinforzo ideale per la mediana e avrebbe già raggiunto un accordo di massima con l'entourage del calciatore. I Gunners, freschi campioni d'Inghilterra e finalisti di Champions League, rappresentano una meta graditissima per il francese, che preferirebbe Londra sia all'Atletico Madrid che all'Inter (da tempo sulle sue tracce). Koné non sta comunque forzando la mano: la prospettiva di giocare la Champions a Roma lo affascina e lo sfondo del suo mercato resta sempre il sogno Psg, che gli permetterebbe di tornare a casa. La posizione della Roma dal canto suo è rigida: il cartellino viene valutato non meno di 50 milioni di euro. Considerando un ammortamento residuo a bilancio di circa 12 milioni, la cessione di Koné garantirebbe così una plusvalenza monstre di 38 milioni, sistemando all'istante i conti con la Uefa.
La strategia della Roma: Soulé resta la priorità in uscita
Nonostante la tentazione Arsenal, nei piani della Roma la cessione prioritaria per fare cassa entro il 30 giugno rimane quella di Matías Soulé, che è considerato il profilo più sacrificabile per raggiungere i requisiti finanziari in tempi rapidi. Nelle ultime ore si è scaldata la pista che porta al Borussia Dortmund, destinazione molto gradita all'esterno rispetto alle sirene della Super Lig turca. Il club tedesco avrebbe sorpassato la concorrenza di Aston Villa e Brighton. L'agente di Soulé è stato avvistato a Milano per cercare di concretizzare l'affare: sul tavolo ci sarebbero 35 milioni di euro, una cifra vicina ma ancora inferiore ai 40 milioni richiesti da Trigoria. Se i sondaggi di Borussia Dortmund e Aston Villa per Soulé non dovessero trasformarsi in un'offerta ufficiale e definitiva entro una settimana, la pista Koné-Arsenal in uscita potrebbe diventare improvvisamente la priorità assoluta per i giallorossi.