Roma, Dybala allontana il Chelsea: "Voglio restare nella Capitale, pronto per allenarmi"

LA PROMESSA

L'argentino snobba le voci di mercato e giura amore ai giallorossi

Parole che sanno di una chiusura totale all'addio, col Chelsea che è pronto a rassegnarsi. Perché Dybala, anche se la stagione non è ancora ufficialmente iniziata, è già proiettato con testa e cuore nella causa giallorossa. "Sono carico, sono contento di stare alla Roma e iniziare gli allenamenti" ha detto ieri atterrato nella Capitale dopo essere stato tra Wimbledon e Silverstone, dove ha assistito al GP di Gran Bretagna di F1.

E proprio nel paddock di F1 era stato Thiago Silva a far tremare i tifosi giallorossi: "Non so se viene al Chelsea, gliel'ho chiesto ma non mi ha voluto dire nulla. Mi piacerebbe averlo, è un fuoriclasse". Vedi anche roma Roma, Mourinho torna in città: "Dal mercato non mi aspetto niente"

Ma al suo arrivo a Trigoria nella mattina di lunedì 10 luglio, la Joya ha cancellato ogni tipo di pensiero e timore dalla testa dei tifosi. L'argentino, in forma smagliante, ha varcato le porte del centro sportivo giallorosso col sorriso e l'entusiasmo di chi è pronto a ricominciare.