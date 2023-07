Roma, il Chelsea vuole pagare la clausola di Dybala: presto l'incontro con gli agenti

IL PERICOLO

L'argentino può liberarsi per un club estero per soli 12 milioni, ma vuole restare in giallorosso. Società e agenti si troveranno per un nuovo accordo

© ufficio-stampa 1 di 5 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Paulo Dybala vuole la Roma, la Roma vuole Paulo Dybala ma c'è un "ma" grosso 12 milioni di euro. Nel contratto dell'argentino, infatti, è presente una clausola rescissoria valida solo per club esteri di questa portata, da esercitare entro il 31 luglio e mentre la Joya si gode le vacanze a Ibiza, il Chelsea ha mostrato interesse. Il nuovo tecnico Mauricio Pochettino è un estimatore di Dybala di lungo corso e la situazione, così com'è, è da risolvere. Per questo gli agenti del giocatore hanno in programma un incontro con Tiago Pinto.

L'ottima - seppur tormentata - stagione di Dybala in giallorosso ha confermato la qualità del giocatore e l'interesse dei Blues, ma anche di Manchester United e Tottenham ne è un chiaro segnale. I 12 milioni di clausola rescissoria sono briciole per i club di Premier League e per il momento solo la volontà dello stesso Dybala di continuare il percorso alla Roma ha tenuto alla larga i club più facoltosi. Il contratto però va sistemato, lo sa l'argentino e lo sa anche Tiago Pinto.

Da una parte è l'occasione per Dybala per chiedere un ritocco dell'ingaggio dagli attuali 4,2 milioni di euro a stagione ad almeno 6; dall'altra c'è la possibilità per la Roma di eliminare del tutto questa clausola rescissoria, evitando di svendere il giocatore in Premier League. Nei prossimi giorni dunque c'è da attendersi un incontro tra le parti per discutere della situazione anche perché l'interesse del Chelsea è reale e la volontà del giocatore davanti a un ingaggio decisamente più sostanzioso potrebbe vacillare.