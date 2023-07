Roma, Mourinho torna in città: "Dal mercato non mi aspetto niente"

LE PAROLE

Il tecnico portoghese sarà squalificato nelle prime giornate: "Sono felice di tornare a lavorare"

Roma, maglia stile anni Novanta con la Lupa







1 di 5 © ufficio-stampa SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa 1 di 5 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM "Sono pronto per questa nuova stagione. Dal mercato non mi aspetto niente, sono contento di lavorare. Sono uno da lavoro, non da vacanze. Lunedì mattina alle 8 comincio a lavorare". Cosi' José Mourinho, tecnico della Roma, intercettato a Fiumicino di rientro dalle vacanze. Parlando della situazione di Dybala ha aggiunto: "Del suo contratto non so sulla, ma ovviamente parlo con Paulo e con tutti". Mentre con un secco "no" risponde a chi gli chiede se fosse dispiaciuto per Frattesi all'Inter.

L'allenatore della Roma è stato intercettato al suo arrivo a Fiumicino qualche giorno prima dell'inizio della nuova stagione in giallorosso. "Non penso niente del mercato, io devo pensare al campo e sono felicissimo di tornare al lavoro anche con questo caldo - ha commentato Mourinho -. Non parlerò con Morata, lo farò solo coi miei giocatori. Dybala? Non so del suo contratto, ma con lui avrò un confronto come con tutti".

La Roma ha portato a Trigoria Aouar e Ndicka per rinforzare la rosa, ma non è arrivata a Frattesi finito all'Inter: "Non sono dispiaciuto" ha liquidato la domanda Mourinho, che non sarà in panchina nelle prime giornate per squalifica: "Mi hanno chiesto di scusarmi pubblicamente, le motivazioni dello stop non mi sorprendono. Pazienza, invece che stare in panchina con questo caldo sarò più tranquillo".