F1 Silverstone, nel paddock anche Dybala: saluti a Sainz e Leclerc, poi premia Verstappen

© Getty Images

Dopo un salto a Wimbledon, Paulo Dybala allunga la sua vacanza in terra britannica facendo visita al paddock di Silverstone per il weekend di F1. Ospite del box Ferrari, l'argentino della Roma si è intrattenuto con Carlos Sainz e Charles Leclerc prima dell'avvio delle qualifiche, poi ha premiato Max Verstappen per la pole, la 27esima in carriera per l'olandese. Un incontro, quello tra il due volte iridato e la Joya con tanto di stretta di mano, anche se non è difficile pensare che l'argentino avrebbe avuto più piacere a premiare uno dei due piloti del Cavallino.