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Soulé, affondo Fiorentina: parti al lavoro. Lo United prepara l'offerta alla Roma per Koné

I Viola stringono per l'argentino, il francese verso la Premier

21 Lug 2026 - 12:44
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Roma e Fiorentina sono al lavoro per trovare un'intesa per Matias Soulé. I dirigenti viola sono in costante contatto con l'entourage dell'argentino, destinato a lasciare i giallorossi. Il neo ds della Fiorentina Fabio Paratici vorrebbe chiudere con un prestito con diritto di riscatto mentre i Friedkin puntano all'obbligo: Soulé, che ha un contratto fino al giugno 2029, vuole un posto da titolare. Per Koné il Manchester United è pronto all'affondo: 45 milioni di sterline la cifra che il Red Devils sarebbero disposti a mettere sul piatto. Secondo quanto riportato dal Daily Mail il giocatore avrebbe già dato l'ok al trasferimento in Premier League.

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