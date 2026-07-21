Soulé, affondo Fiorentina: parti al lavoro. Lo United prepara l'offerta alla Roma per Koné

Roma e Fiorentina sono al lavoro per trovare un'intesa per Matias Soulé. I dirigenti viola sono in costante contatto con l'entourage dell'argentino, destinato a lasciare i giallorossi. Il neo ds della Fiorentina Fabio Paratici vorrebbe chiudere con un prestito con diritto di riscatto mentre i Friedkin puntano all'obbligo: Soulé, che ha un contratto fino al giugno 2029, vuole un posto da titolare. Per Koné il Manchester United è pronto all'affondo: 45 milioni di sterline la cifra che il Red Devils sarebbero disposti a mettere sul piatto. Secondo quanto riportato dal Daily Mail il giocatore avrebbe già dato l'ok al trasferimento in Premier League.