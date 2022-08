Roma, avanti tutta per Wijnaldum e Belotti: doppio colpo a un passo

MANOVRE GIALLOROSSE

Tiago Pinto ha il sì di entrambi i giocatori, che andrebbero a completare una rosa da scudetto

Il fermento nella Capitale ha raggiunto picchi storici: un mercato a dir poco altisonante e una piazza in estasi dopo l'idillio con Dybala. Eppure quello dell'argentino non sarà l'ultimo fuoco d'artificio orchestrato da Pinto: in arrivo a Roma anche Georginio Wijnaldum e Andrea Belotti. "Gini" e il "Gallo" hanno già l'accordo con la dirigenza giallorossa e nei prossimi giorni andranno a puntellare un organico pronto per ambire al risultato massimo. Il carrarmato di Mourinho si lancerà all'assalto dello scudetto: manca ancora un mezzo passo in più per chiudere entrambe le trattative.

Vedi anche roma Roma, con Wijnaldum e Belotti puoi sognare lo scudetto Ma procediamo con ordine. Nel caso dell'olandese, che ha già detto sì alla corte di Pinto, manca ancora l'accordo totale col Paris Saint-Germain per il prestito. Come riporta il Corriere dello Sport, le parti continuano a trattare ininterrottamente con l'obiettivo comune di raggiungere un accordo finale. I due nodi cruciali riguardano la formula - la Roma non vuole inserire l'obbligo del riscatto nell'operazione - e lo stipendio del giocatore - i giallorossi premono affinché il PSG paghi poco meno della metà dell'ingaggio. Una volta appianate queste divergenze, Wijnaldum potrà sbarcare nella città eterna. Ormai è solo una questione di giorni, col giocatore che ha rinunciato persino ai bonus e a una parte di salario garantiti dal suo ricco contratto parigino. Il neerlandese bilancerebbe il quadro di un centrocampo da urlo, complementandosi con Matic e Cristante (soluzioni più difensive) e facendo reparto con capitan Pellegrini e Zaniolo (armi più avanzate).

A un passo dalla Roma anche il Gallo Belotti: l'attaccante ex Torino ha raggiunto un'intesa con la dirigenza giallorossa e attende solo il via libera. Come rivela la Gazzetta dello Sport infatti, il Gallo firmerà un triennale da 2,8 milioni più bonus. Battuta la concorrenza delle spagnole Valencia e Villarreal, Belotti vuole solo la Roma. Agirà alle spalle di Abraham e Dybala, rinvigorendo un reparto avanzato capace di gestire un turnover imposto dall'Europa che conta. A bloccare il suo sbarco è solo il mercato in uscita: la Roma infatti, deve ufficializzare almeno una cessione prima di accogliere il suo nuovo bomber. I giocatori con le valigie in mano sono Shomurodov (vicino al Bologna), Villar (su cui è piombata la Sampdoria) e Kluivert (Fulham e Toro su di lui, più qualche pretendente in Francia).