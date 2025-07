Uefa, multe per violazione del fair play finanziario: 3 milioni alla Roma, salvi Milan e Inter. Stangata per il Chelsea

Ma non solo Roma. Infatti i giallorossi erano uno dei dieci club sotto il regime di settlement agreement. Per quanto riguarda gli altri club, quindi, Hajduk Spalato, Aston Villa FC, Chelsea FC, FC Barcelona e Olympique Lione hanno concordato accordi transattivi con la CFCB per un periodo di 2, 3 o 4 anni. La durata di ciascun accordo transattivo dipende dalla capacità dei club di conformarsi al Regolamento entro una tempistica specifica. L'obiettivo finale dei club è di essere pienamente conformi alla normativa sugli utili calcistici entro la fine del periodo di regolamento (ovvero, nella stagione 2026/27 per un periodo di 2 anni, nella stagione 2027/28 per un periodo di 3 anni, nella stagione 2028/29 per un periodo di 4 anni).