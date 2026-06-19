Roma, ottimismo sul rinnovo Dybala: tutti i dettagli. Anche Celik verso la permanenza

L'altro calciatore in scadenza il 30 giugno è Lorenzo Pellegrini. E anche il capitano ha le idee chiare: anche per lui la priorità è rimanere alla Roma e per raggiungere quest'obiettivo è pronto a ridursi l'ingaggio da circa 6 milioni che percepisce attualmente.Una promessa d'amore per cui, al momento, ha messo in standby tutte le offerte pervenute. Il centrocampista attende una chiamata da D'Amico che però, per il momento, non è ancora arrivata. L'altro giocatore in bilico è Gianluca Mancini, che però ha ancora un anno di scadenza. Il centrale italiano è considerato imprescindibile da Gasp ma anche in questo caso non si è arrivati alla fumata bianca sul rinnovo. Possibile che ora che si è insediato, D'Amico possa dare un'accelerata a tutte queste trattative considerate prioritarie dallo staff tecnico.