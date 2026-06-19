MANOVRE GIALLOROSSE

Roma, ottimismo sul rinnovo Dybala: tutti i dettagli. Anche Celik verso la permanenza

Distanza minima tra l'offerta giallorossa e le richieste della Joya che non si vede altrove. Passi avanti anche sul contratto del turco. Pellegrini invece attende una chiamata dalla società

19 Giu 2026 - 17:46
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Tutto sembra tacere ma la Roma sta lavorando alacremente sottotraccia per chiudere una serie di rinnovi considerati fondamentali da Gian Piero Gasperini. Si parte da Paulo Dybala, Zeki Celik e Lorenzo Pellegrini per arrivare a Gianluca Mancini. I primi tre sono i dossier più scottanti sul tavolo del neo ds Tony D'Amico che, proprio oggi, ha incassato la deroga con cui potrà iniziare a operare da subito, senza dover attendere li primo di luglio. Un passaggio burocratico che dovrebbe dare il via al mercato giallorosso, finora bloccato tra l'incudine di queste scadenze e il martello del Finacial Fair Play con gli ormai famosi 60 milioni circa di plusvalenza da incassare entro il 30 giugno. 

Dybala e Celik più vicini

 Tralasciando per un attimo il capitolo cessioni, D'Amico inizierà dai rinnovi: Dybala e Celik sono quelli in fase più avanzata. Per l'argentino l'offerta è chiara: 2 milioni garantiti più altrettanti in bonus legati alle presenze. Per arrivare alla fumata bianca manca ancora qualcosa. Dybala è pronto a fare un sacrificio sull’ingaggio (oggi guadagna circa 7 milioni all'anno) ma chiede un piccolo sforzo: far lievitare la parte fissa a quota 3 milioni. Si respira comunque ottimismo: la Joya non si vede in altre squadre italiane (si parlava di interessamenti di Juventus e Napoli) e dà priorità assoluta ai giallorossi, con cui vuole giocare la Champions League. L'unica alternativa alla permanenza nella Capitale è un ritorno in patria, in Argentina, con il Boca Juniors pronto ad accoglierlo a braccia aperte. La sensazione però è che la sua esperienza romana non sia ancora arrivata al capolinea. Stesso discorso per Celik. Il turco è vicinissimo al rinnovo dopo la proposta migliorata ricevuta dai giallorossi. Due operazioni volute con forza da Gasperini, che ha chiesto alla dirigenza di confermare la maggior parte del gruppo. 

Mancini e Pellegrini in standby

 L'altro calciatore in scadenza il 30 giugno è Lorenzo Pellegrini. E anche il capitano ha le idee chiare: anche per lui la priorità è rimanere alla Roma e per raggiungere quest'obiettivo è pronto a ridursi l'ingaggio da circa 6 milioni che percepisce attualmente.Una promessa d'amore per cui, al momento, ha messo in standby tutte le offerte pervenute. Il centrocampista attende una chiamata da D'Amico che però, per il momento, non è ancora arrivata. L'altro giocatore in bilico è Gianluca Mancini, che però ha ancora un anno di scadenza. Il centrale italiano è considerato imprescindibile da Gasp ma anche in questo caso non si è arrivati alla fumata bianca sul rinnovo. Possibile che ora che si è insediato, D'Amico possa dare un'accelerata a tutte queste trattative considerate prioritarie dallo staff tecnico. 

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