Gasperini chiama Greenwood: il tecnico presenta il progetto Roma

Con l'annuncio ufficiale di Tony D'Amico nel ruolo di direttore sportivo, i sogni della Roma iniziano ad avere una forma più consistente. Il nome in cima alla lista, non è un segreto, è quello dell'attaccante del Marsiglia Mason Greenwood. In attesa della prima offerta del club capitolino, nei giorni scorsi si sono mossi sia il presidente Ryan Fredkin sia Gian Piero Gasperini. Il primo ha parlato con il padre-agente, presentandogli gli obiettivi della società per la stagione del centenario e inviandogli un report sulle strutture di Trigoria. Il secondo ha alzato la cornetta e ha chiamato direttamente il giocatore, illustrandogli il proprio progetto.