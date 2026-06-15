Gasperini chiama Greenwood: il tecnico presenta il progetto Roma

Con l'annuncio ufficiale di Tony D'Amico nel ruolo di direttore sportivo, i sogni della Roma iniziano ad avere una forma più consistente. Il nome in cima alla lista, non è un segreto, è quello dell'attaccante del Marsiglia Mason Greenwood. In attesa della prima offerta del club capitolino, nei giorni scorsi si sono mossi sia il presidente Ryan Fredkin sia Gian Piero Gasperini. Il primo ha parlato con il padre-agente, presentandogli gli obiettivi della società per la stagione del centenario e inviandogli un report sulle strutture di Trigoria. Il secondo ha alzato la cornetta e ha chiamato direttamente il giocatore, illustrandogli il proprio progetto.
Che ruolo avrà Greenwood?
Prima di parlare del suo ruolo in campo, Gasp ha chiesto al classe 2001 di avere pazienza e aspettare la Roma, chiarendo che rappresenta l'obiettivo primario del mercato giallorosso. A livello tattico, il tecnico l'ha rassicurato sul fatto che sarebbe una pedina centrale nello scacchiare offensivo. Greenwood avrebbe la titolarità garantita sulla trequarti di destra, in un tridente arricchito da Malen e Dybala che fa già sognare i tifosi giallorossi. Estro, imprevedibilità, fantasia e talento per portare gol ed entusiasmo non solo in Italia, ma anche sul principale palcoscenico europeo.
Ulteriore elemento non di poco conto che Greenwood e il padre terranno in considerazione, è proprio la possibilità di giocare la Champions, che potrebbe farlo tornare sotto i riflettori del calcio europeo (il Marsiglia, quinto nell'ultima stagione sarà in Europa League).
Domanda e offerta
Il centravanti inglese ha dato la propria disponibilità a vestire giallorosso, ora sta alla Roma presentare la prima proposta ufficiale al club francese. Secondo i media locali, la richiesta iniziale è di 55 milioni di euro, bonus inclusi. La cifra non spaventa i Friedkin, che stanno studiando a tavolino una formula che venga incontro anche alle esigenze del Marsiglia, che dovrà riconoscere al Manchester United il 40% della futura rivendita del calciatore.
Nei prossimi giorni, in Francia dovrebbe dunque arrivare un'offerta da 40 milioni di euro bonus inclusi, accompagnata da una percentuale sulla futura rivendita del giocatore, superiore anche al 10%. Il piano prevede un prestito oneroso da almeno 5 milioni di euro, con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni al verificarsi della prima presenza, oltre ad altri 10 milioni di bonus garantiti. Un'operazione dall'impatto economico consistente e ricca di variabili, ma Friedkin e Gasperini non arretreranno facilmente: la Roma vuole Greenwood e Greenwood vuole la Roma.