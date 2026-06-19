Pellegrini aspetta la Roma: in stand-by tutte le offerte ricevute

Lorenzo Pellegrini ha chiara la sua priorità: restare alla Roma. Il capitano giallorosso, in scadenza il prossimo 30 giugno, ha messo in standby tutte le offerte che gli sono pervenute. Il centrocampista dà priorità a una permanenza nella Capitale. Al momento però, da Trigoria, nessuno ancora si è fatto sentire. Stessa situazione con Paulo Dybala, l'altro big giallorosso in scadenza. Un rallentamento probabilmente dovuto anche a un discorso dovuto anche al cambio di assetto societario, con Tony D'Amico che sta prendendo il posto di Ricky Massara.