Roma, arriva la deroga per D’Amico: potrà firmare le operazioni da subito

19 Giu 2026 - 11:34
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© Ufficio Stampa

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Già arrivato a Roma da qualche giorno, Tony D'Amico potrà operare subito come direttore sportivo giallorosso, senza dover aspettare l'inizio di luglio. Il dirigente infatti ha chiuso definitivamente il suo rapporto con l'Atalanta e, con una deroga, avrà subito potere di firma sulle operazioni di mercato della Roma. Il club giallorosso aveva annuciato ufficialmente D'Amico come nuovo ds una settimana fa, ma, per questioni regolamentari e di contratto con i bergamaschi, aveva contestualmente spiegato che il nuovo dirigente sarebbe stato operativo dal 1° luglio e quindi sostituito ad interim, solo per giugno, da Maurizio Lombardo, già chief football operating officer giallorosso.

Ora invece la situazione si è sbloccata e D'Amico potrà immediatamente lavorare alla luce del sole a Trigoria per la sua nuova squadra grazie a una deroga perché, teoricamente, la stagione 2025-26 si chiude il 30 giugno e il regolamento dei direttori sportivi vieta (all'articolo 10) di avere rapporti contrattuali con più di un club professionista nella stessa stagione. D'Amico, che ha già lavorato proficuamente con Gian Piero Gasperini nell'Atalanta, subentra a Frederic Massara, che ha risolto il suo contratto con la Roma il 29 maggio scorso.

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