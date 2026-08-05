La Roma abbraccia Molina: accordo totale con l'Atletico Madrid per 18 milioni

La Roma accelera sul mercato: i giallorossi hanno chiuso per l'arrivo di Nahuel Molina dall'Atletico Madrid. L'accordo tra i club si è chiuso per una cifra vicina ai 18 milioni complessivi (15 di parte fissa più 3 di bonus più o meno facilmente raggiungibili). La virata del ds D'Amico è arrivata ieri, quando è stato chiaro che lo sforzo economico per arrivare a Givairo Read sarebbe stato troppo gravoso per le casse del club e per il tipo di investimento che la dirigenza aveva immaginato in quel ruolo. A quel punto il nome di Molina, già accostato alla Roma qualche settimana fa, ha ripreso quota diventando, di fatto, il sostituto di Celik, passato alla Juventus.
Il profilo
Nahuel Molina, classe 1998, ha già giocato in Italia con la maglia dell'Udinese prima di approdare all'Atletico Madrid nell'estate del 2022. La scorsa stagione ha collezionato 39 presenze tra Liga e Champions League con 2 gol. Campione del Mondo nel 2022, nell'ultimo Mondiale americano con l'Argentina ha collezionato 7 presenze, macchiando però le proprie prestazioni con l'errore in finale sul gol decisivo di Ferran Torres.