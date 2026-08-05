La Roma abbraccia Molina: accordo totale con l'Atletico Madrid per 18 milioni

La Roma accelera sul mercato: i giallorossi hanno chiuso per l'arrivo di Nahuel Molina dall'Atletico Madrid. L'accordo tra i club si è chiuso per una cifra vicina ai 18 milioni complessivi (15 di parte fissa più 3 di bonus più o meno facilmente raggiungibili). La virata del ds D'Amico è arrivata ieri, quando è stato chiaro che lo sforzo economico per arrivare a Givairo Read sarebbe stato troppo gravoso per le casse del club e per il tipo di investimento che la dirigenza aveva immaginato in quel ruolo. A quel punto il nome di Molina, già accostato alla Roma qualche settimana fa, ha ripreso quota diventando, di fatto, il sostituto di Celik, passato alla Juventus.