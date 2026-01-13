Ranieri: "Raspadori? Non ha mai voluto parlare con noi e allora abbiamo desistito"

Claudio Ranieri ha spiegato perché la trattativa per portare Giacomo Raspadori alla Roma non è andata a buon fine. "Abbiamo cercato diversi giocatori, quando capito che lui non era interessato, perché non ha mai voluto parlare con noi, abbiamo desistito. Non voleva venire perché lo prendevamo in prestito e non lo compravamo? Non lo so", ha detto il senior advisor giallorosso a SportMediaset.