Mercato
roma
ROMA

Ranieri: "Raspadori? Non ha mai voluto parlare con noi e allora abbiamo desistito"

Il dirigente giallorosso: "Non voleva venire perché lo prendevamo in prestito? Non lo so"

di Alberto Gasparri
13 Gen 2026 - 21:06

Claudio Ranieri ha spiegato perché la trattativa per portare Giacomo Raspadori alla Roma non è andata a buon fine. "Abbiamo cercato diversi giocatori, quando capito che lui non era interessato, perché non ha mai voluto parlare con noi, abbiamo desistito. Non voleva venire perché lo prendevamo in prestito e non lo compravamo? Non lo so", ha detto il senior advisor giallorosso a SportMediaset.

Insomma, una frecciata al giocatore dell'Atletico Madrid, che ha preferito accettare la proposta dell'Atalanta piuttosto che trasferirsi nella Capitale.

22:00
Manchester United, Carrick è il nuovo allenatore
21:10
Roma, Ranieri: "Raspadori? Non ha mai voluto parlare con noi"
20:32
Atalanta, fatta per Raspadori: mercoledì visite e firma
19:50
Roma, Robinio Vaz arrivato a Ciampino con un volo privato
18:44
Torino: Sazonov, Asllani e Biraghi non convocati per ragioni di mercato