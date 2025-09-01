Mercato Roma, ultimo giorno LIVE: sfuma George, bloccata la cessione di Baldanzi

Niente rinforzo per l'attacco della Roma. Il destino di Dovbyk è quello di restare nella capitale (l'agente di Gimenez ha chiuso a un suo addio al Milan) e i giallorossi devono rinunciare, dopo Sancho, anche a Tyrique George.Anche per questo motivo è stata bloccata la cessione di Baldanzi al Verona. Anche per Pessina (Monza) ci sono difficoltà. Ceduti Darboe e Salah-Eddine.