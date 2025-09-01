Mercato Roma, ultimo giorno LIVE: sfuma George, bloccata la cessione di Baldanzi

Non c'è accordo col Chelsea per il classe 2006, si complica anche Pessina. Ceduti Darboe e Salah-Eddine
Niente rinforzo per l'attacco della Roma. Il destino di Dovbyk è quello di restare nella capitale (l'agente di Gimenez ha chiuso a un suo addio al Milan) e i giallorossi devono rinunciare, dopo Sancho, anche a Tyrique George.Anche per questo motivo è stata bloccata la cessione di Baldanzi al Verona. Anche per Pessina (Monza) ci sono difficoltà. Ceduti Darboe e Salah-Eddine.
BALDANZI-VERONA NON SI SBLOCCA, PESSINA IN STAND BY
La Roma non ha ancora trovato l'accordo per un esterno offensivo e per questo valuta la permanenza di Tommaso Baldanzi. Lo stop alla trattativa tra Roma e Verona blocca momentaneamente anche l'arrivo di Pessina in giallorosso.
CONFERME SU GEORGE: VA AL FULHAM
Sarà il Fulham la prossima squadra di Tyrique George, 19enne attaccante del Chelsea. Grazie alla cessione dell'attaccante i Blues incasseranno 22 milioni di sterline. Senza dimenticare la percentuale sulla futura rivendita.
NIENTE DA FARE PER GEORGE
L'ottimismo della mattinata va a sbattere contro il no del Chelsea: la Roma vede sfumare Tyirique George e ora proverà a virare su Benjamin Dominguez del Bologna.
BALDANZI VA AL VERONA
In uscita dai giallorossi c'è anche Tommaso Baldanzi, che passa in prestito con diritto di riscatto al Verona.
ROMA, PESSINA PIÙ VICINO
La Roma si avvicina a prendere Matteo Pessina dal Monza: si tratta per un prestito con diritto di riscatto, col centrocampista che ritroverebbe Gasperini dopo gli anni all'Atalanta.
DARBOE VA AL BARI
"L'AS Roma comunica di aver ceduto a titolo definitivo Ebrima Darboe al Bari. Cresciuto nel settore giovanile giallorosso, il centrocampista lascia il Club dopo le esperienze con Lask, Sampdoria e Frosinone. Con la Roma ha collezionato 11 presenze tra tutte le competizioni. In bocca al lupo per il futuro, Ebrima!".
ROMA, RILANCIO PER GEORGE
Il pressing per George sembra aver scalfito il muro dei Blues che adesso dovrebbero essersi convinti a privarsi del classe 2006, molto apprezzato da Maresca. In casa giallorossa c'è ottimismo anche perché il rilancio è arrivato a 22 milioni più bonus con percentuale su una futura rivendita a fronte della richieata inglese di 25 milioni.
ROMA, DOMINGUEZ ALTERNATIVO A GEORGE
La principale alternativa a George resta Benjamin Dominguez del Bologna (i felsinei lo valutano tra i 15 e i 18 milioni di euro). Intanto c'è da registrare l'arrivo ufficiale di Tsimikas dal Liverpool con la formula del prestito.
A CENTROCAMPO IDEA PESSINA
Il colpo last minute del mercato giallorosso potrebbe essere Matteo Pessina, attualmente in forza al Monza in Serie B. Il centrocampista, che Gasperini ha già allenato dal 2018 al 2022 ai tempi dell'Atalanta, è stato proposto alla Roma, che al momento sta facendo le proprie valutazioni per un prestito con diritto di riscatto.
SALAH-EDDINE IN PRESTITO AL PSV
"L'AS Roma comunica di avere trovato l’accordo con il PSV Eindhoven per la cessione di Anass Salah-Eddine. L'operazione si conclude con la formula del prestito con diritto di riscatto. L'esterno olandese, arrivato nel mercato invernale del 2025, ha collezionato tre presenze in giallorosso. In bocca al lupo, Anass!".
