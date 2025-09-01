Logo SportMediaset
roma
MOSSE GIALLOROSSE

Mercato Roma, ultimo giorno LIVE: rilancio per George, c'è fiducia col Chelsea

Pressing sul Chelsea per il classe 2006, in chiusura Pessina. Ceduti Darboe e Salah-Eddine

01 Set 2025 - 12:51

La Roma sta cercando a tutti i costi almeno un rinforzo per l'attacco. In attesa di scoprire il destino di Dovbyk (lo scambio con il Milan per Gimenez è in salita), i giallorossi stanno insistendo con il Chelsea per Tyrique George, talento 19enne del Chelsea. Attenzione anche all'opzione Pessina dal Monza. Ceduti Darboe, Baldanzi e Salah-Eddine.

BALDANZI VA AL VERONA
In uscita dai giallorossi c'è anche Tommaso Baldanzi, che passa in prestito con diritto di riscatto al Verona.

ROMA, PESSINA PIÙ VICINO
La Roma si avvicina a prendere Matteo Pessina dal Monza: si tratta per un prestito con diritto di riscatto, col centrocampista che ritroverebbe Gasperini dopo gli anni all'Atalanta.

DARBOE VA AL BARI
"L'AS Roma comunica di aver ceduto a titolo definitivo Ebrima Darboe al Bari. Cresciuto nel settore giovanile giallorosso, il centrocampista lascia il Club dopo le esperienze con Lask, Sampdoria e Frosinone. Con la Roma ha collezionato 11 presenze tra tutte le competizioni. In bocca al lupo per il futuro, Ebrima!".

ROMA, RILANCIO PER GEORGE
Il pressing per George sembra aver scalfito il muro dei Blues che adesso dovrebbero essersi convinti a privarsi del classe 2006, molto apprezzato da Maresca. In casa giallorossa c'è ottimismo anche perché il rilancio è arrivato a 22 milioni più bonus con percentuale su una futura rivendita a fronte della richieata inglese di 25 milioni.

ROMA, DOMINGUEZ ALTERNATIVO A GEORGE
La principale alternativa a George resta Benjamin Dominguez del Bologna (i felsinei lo valutano tra i 15 e i 18 milioni di euro).  Intanto c'è da registrare l'arrivo ufficiale di Tsimikas dal Liverpool con la formula del prestito.

A CENTROCAMPO IDEA PESSINA
Il colpo last minute del mercato giallorosso potrebbe essere Matteo Pessina, attualmente in forza al Monza in Serie B. Il centrocampista, che Gasperini ha già allenato dal 2018 al 2022 ai tempi dell'Atalanta, è stato proposto alla Roma, che al momento sta facendo le proprie valutazioni per un prestito con diritto di riscatto.

SALAH-EDDINE IN PRESTITO AL PSV
"L'AS Roma comunica di avere trovato l’accordo con il PSV Eindhoven per la cessione di Anass Salah-Eddine. L'operazione si conclude con la formula del prestito con diritto di riscatto. L'esterno olandese, arrivato nel mercato invernale del 2025, ha collezionato tre presenze in giallorosso. In bocca al lupo, Anass!".

roma
mercato
ultimo giorno
live

