Mercato Roma, ultimo giorno LIVE: rilancio per George, c'è fiducia col Chelsea

La Roma sta cercando a tutti i costi almeno un rinforzo per l'attacco. In attesa di scoprire il destino di Dovbyk (lo scambio con il Milan per Gimenez è in salita), i giallorossi stanno insistendo con il Chelsea per Tyrique George, talento 19enne del Chelsea. Attenzione anche all'opzione Pessina dal Monza. Ceduti Darboe, Baldanzi e Salah-Eddine.