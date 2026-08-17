La Roma ha chiuso per Rodrigo Mora: atteso nella Capitale per le visite

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La Roma ha chiuso per Rodrigo Mora: i giallorossi, che nelle scorse ore avevano presentato al Porto un'offerta migliorata rispetto a quelle dei giorni precedenti, hanno convinto il club portoghese ad accettare tanto che il giocatore è atteso nelle prossime ore nella Capitale per le visite mediche e la firma sul contratto.
La proposta giallorossa di 25 milioni di euro + il 50% sulla futura rivendita è stata dunque quella giusta per chiudere la trattativa in tempi brevi anche perché la clausola sulla rivendita potrà essere annullata se la prossima estate la Roma verserà ulteriori 25 milioni (confermando di fatto la valutazione di 50 milioni che aveva dato il Porto al giocatore). Mora e la sua famiglia spingevano da tempo per il trasferimento, con D'Amico che ha potuto regalare un altro colpo a Gian Piero Gasperini.
Anche il Milan era stato accostato al giocatore, di cui si era parlato nella trattativa per il passaggio di Santiago Gimenez al Porto, ma era sembrato più che altro un tentativo di Jorge Mendes per mettere fretta ai lusitani nell'accettare l'offerta della Roma.
Il mercato della Roma sugli esterni potrebbe non fermarsi a Mora, resiste l'idea Luis Henrique: con l'Inter si ragiona a un prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo a 22 milioni di euro ma le parti non sono vicinissime visto che i nerazzurri vogliono l'obbligo diretto e per una cifra sui 28-30 milioni. Il brasiliano, intanto, ha aperto alla destinazione giallorossa.
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