Roma, dopo Mora sarà all-in sulle fasce: Udogie, Luis Henrique e Cacciamani in pole

A Trigoria, gli occhi e le orecchie sono tutti sulla trattativa che potrebbe portare (anche oggi stesso) Rodrigo Mora a vestire la maglia della Roma. È importante perché è l'unica zona di campo completamente scoperta, e soprattutto perché è il rinforzo che Gasperini chiede dal suo arrivo nella Capitale. Sicuramente non è il primo nome a cui si sarebbe pensato fino a due mesi fa, ma l'importante investimento che la Roma sta per fare non può che destare parecchia curiosità su cosa il classe 2007 farà vedere con la maglia giallorossa.