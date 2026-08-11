Roma, dopo Mora sarà all-in sulle fasce: Udogie, Luis Henrique e Cacciamani in pole

A Trigoria, gli occhi e le orecchie sono tutti sulla trattativa che potrebbe portare (anche oggi stesso) Rodrigo Mora a vestire la maglia della Roma. È importante perché è l'unica zona di campo completamente scoperta, e soprattutto perché è il rinforzo che Gasperini chiede dal suo arrivo nella Capitale. Sicuramente non è il primo nome a cui si sarebbe pensato fino a due mesi fa, ma l'importante investimento che la Roma sta per fare non può che destare parecchia curiosità su cosa il classe 2007 farà vedere con la maglia giallorossa.
Mora a un passo
Roma e Porto stanno trattando: D'Amico propone 25 milioni subito e il 40% ai lusitani sulla futura rivendita, percentuale che il ds giallorosso vorrebbe avere la possibilità di eliminare versando altri 20 milioni. Il Porto ne vorrebbe 25, e la distanza è tutta in questi 5 milioni. Una volta trovata la quadra, Rodrigo Mora diventerà ufficialmente un nuovo giocatore della Roma. Ma il mercato, anche su richieste esplicita di Gasperini, non finirà qui.
Un nome per la fascia
Wesley da solo non basta, motivo per cui a sinistra arriverà sicuramente un rinforzo. Il nome più cercato e voluto è forse quello di Cacciamani. classe 2007 per cui il Torino proverà con tutte le sue forze a fare muro fino alla fine del mercato. Se non sarà lui a sbarcare nella Capitale, le ultime due strade imboccate dal ds D'Amico portano a Udogie o Luis Henrique. Per il primo, bisognerà capire se il Tottenham aprirà a delle condizioni di acquisto favorevoli (ad esempio un prestito con diritto di riscatto), mentre per il brasiliano, da Trigoria, sarebbero pronti a mettere sul piatto una cifra tra i 25 e i 30 milioni. L'esterno arriverà: non è da capire il se, ma solo chi sarà e a quali condizioni.