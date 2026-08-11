MANOVRE GIALLOROSSE

Roma, dopo Mora sarà all-in sulle fasce: Udogie, Luis Henrique e Cacciamani in pole

Gasperini chiede anche un rinforzo sulle fasce che possa far rifiatare Wesley

11 Ago 2026 - 11:17
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A Trigoria, gli occhi e le orecchie sono tutti sulla trattativa che potrebbe portare (anche oggi stesso) Rodrigo Mora a vestire la maglia della Roma. È importante perché è l'unica zona di campo completamente scoperta, e soprattutto perché è il rinforzo che Gasperini chiede dal suo arrivo nella Capitale. Sicuramente non è il primo nome a cui si sarebbe pensato fino a due mesi fa, ma l'importante investimento che la Roma sta per fare non può che destare parecchia curiosità su cosa il classe 2007 farà vedere con la maglia giallorossa. 

Mora a un passo

 Roma e Porto stanno trattando: D'Amico propone 25 milioni subito e il 40% ai lusitani sulla futura rivendita, percentuale che il ds giallorosso vorrebbe avere la possibilità di eliminare versando altri 20 milioni. Il Porto ne vorrebbe 25, e la distanza è tutta in questi 5 milioni. Una volta trovata la quadra, Rodrigo Mora diventerà ufficialmente un nuovo giocatore della Roma. Ma il mercato, anche su richieste esplicita di Gasperini, non finirà qui. 

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Un nome per la fascia

 Wesley da solo non basta, motivo per cui a sinistra arriverà sicuramente un rinforzo. Il nome più cercato e voluto è forse quello di Cacciamani. classe 2007 per cui il Torino proverà con tutte le sue forze a fare muro fino alla fine del mercato. Se non sarà lui a sbarcare nella Capitale, le ultime due strade imboccate dal ds D'Amico portano a Udogie o Luis Henrique. Per il primo, bisognerà capire se il Tottenham aprirà a delle condizioni di acquisto favorevoli (ad esempio un prestito con diritto di riscatto), mentre per il brasiliano, da Trigoria, sarebbero pronti a mettere sul piatto una cifra tra i 25 e i 30 milioni. L'esterno arriverà: non è da capire il se, ma solo chi sarà e a quali condizioni. 

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