Roma, è all-in per gli esterni: offerta da 50 milioni al Porto per Mora, Martinelli sullo sfondo

Se qualcuno avesse detto a Gasperini che, arrivati al 10 agosto, non avrebbe ancora avuto la sua ala sinistra di piede destro che (giustamente) chiede da oltre un anno, probabilmente il tecnico di Grugliasco si sarebbe indispettito e non poco. Eppure le cose stanno esattamente così: a venti giorni dalla fine del mercato, i giallorossi non hanno ancora trovato quel titolare che possa aiutare la squadra ad alzare il livello non solo in Italia, ma anche in Champions League.