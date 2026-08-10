MANOVRE GIALLOROSSE

Roma, è all-in per gli esterni: offerta da 50 milioni al Porto per Mora, Martinelli sullo sfondo

Gasperini a inizio mercato aveva chiesto due esterni di sinistra per completare il parco attaccanti. Priorità al classe 2007 del Porto

10 Ago 2026 - 15:07
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Se qualcuno avesse detto a Gasperini che, arrivati al 10 agosto, non avrebbe ancora avuto la sua ala sinistra di piede destro che (giustamente) chiede da oltre un anno, probabilmente il tecnico di Grugliasco si sarebbe indispettito e non poco. Eppure le cose stanno esattamente così: a venti giorni dalla fine del mercato, i giallorossi non hanno ancora trovato quel titolare che possa aiutare la squadra ad alzare il livello non solo in Italia, ma anche in Champions League. 

Idea Martinelli e pressing per Mora

 Nello sprint che porterà al gong finale del prossimo 1 settembre, D'Amico dovrà raccogliere ben due esterni da collocare a sinistra per completare il ventaglio di attaccanti a disposizione di Gasperini. Certezze non ce ne sono, e neanche avvicinamenti concreti: al momento ci sono solo trattative e dialoghi che potrebbero, però, decollare da un momento all'altro.
Rodrigo Mora, classe 2007 del Porto, è un obiettivo che la Roma non nasconde di avere. L'offerta che potrebbe sbloccare la trattativa con i lusitani porterebbe a una spesa di 50 milioni di euro complessivi: 25 subito e altri 25 tra un anno, nel 2027. Quindi niente alta percentuale sulla futura rivendita, ma una spesa più consistente, seppur diluita in due stagioni, per poi poter gestire il giovane talento a proprio piacimento. I giallorossi proveranno a chiudere la trattativa col Porto nelle prossime ore. 

L'altra idea, invece, al momento in secondo piano rispetto a Mora, riguarda Gabriel Martinelli, campione d'Inghilterra e vice campione d'Europa con l'Arsenal, autore di 11 gol e 7 assist nella scorsa stagione in tutte le competizioni. I Gunners valutano il brasiliano (in scadenza di contratto) circa 40 milioni, ma il vero nodo è rappresentato dall'ingaggio (Martinelli percepisce 11 milioni lordi all'anno, i Friedkin sarebbero disposti a metterne sul piatto 9). La distanza non è una muraglia invalicabile, ma bisognerà capire come venirsi incontro, sempre che prima non arrivi la chiusura definitiva per Mora. 

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Arriva Molina

 Intanto, Gasperini si prepara ad abbracciare il suo terzo rinforzo: alle 18.30 circa è previsto l'arrivo nella Capitale di Nahuel Molina, l'esterno tanto desiderato da Gasperini che andrà a prendere il posto di Celik a destra. Una casella importante che la Roma riempirà con un giocatore di esperienza internazionale e con un passato in Serie A con la maglia dell'Udinese, anche se Molina da solo non basta a rasserenare l'umore Gasperini. La palla passa a D'Amico: il tempo stringe e servono due ali a sinistra. 

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