Roma-Molina, è arrivata anche l'ufficialità: vestirà la maglia numero 20

Mancava solo l'ufficialità ed è arrivata: Nahuel Molina è un giocatore della Roma. Lo ha comunicato il club giallorosso con una nota apparsa sul sito ufficiale: "L'AS Roma è lieta di annunciare l'arrivo di Nahuel Molina dall'Atletico Madrid. L'operazione si conclude con l'acquisto a titolo definitivo. Il calciatore ha sottoscritto un contratto quadriennale con il club giallorosso.