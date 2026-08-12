MANOVRE GIALLOROSSE

Roma-Molina, è arrivata anche l'ufficialità: vestirà la maglia numero 20

Ha firmato un contratto quadriennale con i giallorossi

12 Ago 2026 - 11:37
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© asroma

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Mancava solo l'ufficialità ed è arrivata: Nahuel Molina è un giocatore della Roma. Lo ha comunicato il club giallorosso con una nota apparsa sul sito ufficiale: "L'AS Roma è lieta di annunciare l'arrivo di Nahuel Molina dall'Atletico Madrid. L'operazione si conclude con l'acquisto a titolo definitivo. Il calciatore ha sottoscritto un contratto quadriennale con il club giallorosso. 

In Europa, con le maglie di Udinese e Atletico Madrid, l'esterno conta 249 presenze e 19 gol in tutte le competizioni. Classe 1998, Molina è nazionale argentino. Con la propria selezione partecipa a due edizione del Mondiale, laureandosi campione iridato nel 2022 in Qatar, e vincendo due volte la Coppa America (2021 e 2024). Complessivamente, disputa 65 partite con la maglia "albiceleste".

Ha scelto la maglia numero 20".

Benvenuto a Roma, Nahuel!

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