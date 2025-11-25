Napoli, Manna: "A gennaio focus a centrocampo. Insigne? Ci eravamo parlati"

Inevitabile la domanda sulla suggestione di un ritorno di Lorenzo Insigne, attualmente svincolato e accostato a diverse squadre italiane. Manna ha svelato un retroscena estivo, ma ha raffreddato la pista per l'immediato: "Abbiamo parlato con Lorenzo anche in estate, ma in questo momento abbiamo altre priorità. In mezzo al campo siamo contati, se faremo delle cose le faremo lì. Lorenzo è un giocatore forte".