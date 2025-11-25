Logo SportMediaset

Mercato

Napoli, Manna: "A gennaio focus a centrocampo. Insigne? Ci eravamo parlati"

25 Nov 2025 - 21:09

A pochi minuti dal fischio d'inizio della sfida di Champions League contro il Qarabag, il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha fatto il punto sulle strategie del club in vista della finestra di riparazione, parlando ai microfoni di Sky Sport. La priorità assoluta è il centrocampo: "Noi abbiamo fatto un mercato importante in termini numerici e speso abbastanza, ma in mezzo al campo siamo in numero limitato. Gennaio è un mercato di opportunità, vedremo di farci trovare pronti".

Inevitabile la domanda sulla suggestione di un ritorno di Lorenzo Insigne, attualmente svincolato e accostato a diverse squadre italiane. Manna ha svelato un retroscena estivo, ma ha raffreddato la pista per l'immediato: "Abbiamo parlato con Lorenzo anche in estate, ma in questo momento abbiamo altre priorità. In mezzo al campo siamo contati, se faremo delle cose le faremo lì. Lorenzo è un giocatore forte".

