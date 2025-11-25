Vinicius-Real, rinnovo in salita: la richiesta shock del brasiliano

Brusca frenata nelle trattative per il rinnovo di Vinícius Jr. con il Real Madrid, secondo quanto riporta The Athletic. Attualmente, il fuoriclasse brasiliano percepisce 18 milioni di euro netti all'anno, ma le parti sono distanti sulla cifra del prolungamento.Il club ha messo sul piatto un'offerta di rinnovo da 20 milioni netti a stagione, una proposta che però il giocatore non ha accettato, ritenendola insufficiente.
Di fronte alla richiesta del club di formulare una controproposta, i rappresentanti di Vinícius hanno alzato la posta in modo vertiginoso. L'entourage ha richiesto un contratto che si avvicini all'ingaggio più alto mai pagato dal club, simile a quello percepito a suo tempo da Cristiano Ronaldo. La richiesta è di un pacchetto complessivo che arrivi fino a 30 milioni di euro a stagione. Questa cifra monstre comprende: stipendio base, bonus legati alle prestazioni; bonus alla firma per il rinnovo. Di fronte a queste pretese, le trattative sono ora in una fase di stallo totale.