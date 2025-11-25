Logo SportMediaset

Mercato

Vinicius-Real, rinnovo in salita: la richiesta shock del brasiliano

25 Nov 2025 - 20:00

Brusca frenata nelle trattative per il rinnovo di Vinícius Jr. con il Real Madrid, secondo quanto riporta The Athletic. Attualmente, il fuoriclasse brasiliano percepisce 18 milioni di euro netti all'anno, ma le parti sono distanti sulla cifra del prolungamento.Il club ha messo sul piatto un'offerta di rinnovo da 20 milioni netti a stagione, una proposta che però il giocatore non ha accettato, ritenendola insufficiente.

Di fronte alla richiesta del club di formulare una controproposta, i rappresentanti di Vinícius hanno alzato la posta in modo vertiginoso. L'entourage ha richiesto un contratto che si avvicini all'ingaggio più alto mai pagato dal club, simile a quello percepito a suo tempo da Cristiano Ronaldo. La richiesta è di un pacchetto complessivo che arrivi fino a 30 milioni di euro a stagione. Questa cifra monstre comprende: stipendio base, bonus legati alle prestazioni; bonus alla firma per il rinnovo. Di fronte a queste pretese, le trattative sono ora in una fase di stallo totale.

Calciomercato Live, il punto delle 11

Il dt dell'Udinese: "Arthur Atta blindato a gennaio? Assolutamente sì"

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

Calciomercato chiuso

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 16

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 11

