Vinicius-Real, rinnovo in salita: la richiesta shock del brasiliano

Di fronte alla richiesta del club di formulare una controproposta, i rappresentanti di Vinícius hanno alzato la posta in modo vertiginoso. L'entourage ha richiesto un contratto che si avvicini all'ingaggio più alto mai pagato dal club, simile a quello percepito a suo tempo da Cristiano Ronaldo. La richiesta è di un pacchetto complessivo che arrivi fino a 30 milioni di euro a stagione. Questa cifra monstre comprende: stipendio base, bonus legati alle prestazioni; bonus alla firma per il rinnovo. Di fronte a queste pretese, le trattative sono ora in una fase di stallo totale.