La Roma punta Zapata: ecco la chiave per convincere Gasperini

28/05/2019

Giorni caldi in casa Roma . Il club è in attesa di una risposta definitiva da Gasperini , ma nel frattempo ha iniziato a muoversi sul mercato. Con Dzeko corteggiato da Inter e Fenerbahce , i giallorossi avrebbero già individuato l'erede del bomber bosniaco. Si tratta di Duvan Zapata , pedina strategica per convincere anche il tecnico dell'Atalanta a sposare il progetto Roma. In difesa intanto Manolas starebbe meditando l'addio.

Acque agitate a Trigoria. Chiusa la stagione, il club giallorosso si è subito concentrato sul mercato per rinforzare la squadra. A partire dal nuovo tecnico. Il primo nome sulla lista dei desideri di Pallotta resta sempre quello di Gasperini, ma l'allenatore della Dea non ha ancora deciso se abbandonare Bergamo dopo aver centrato la Champions.



Situazione delicata, che la Roma starebbe cercando di "forzare" portando nella capitale Zapata. Sotto la guida di Gasperini, l'attaccante ha vissuto una stagione straordinaria all'Atalanta e il suo passaggio in giallorosso potrebbe essere utilizzato proprio per convincere il tecnico della Dea. Con Dzeko in uscita, del resto, alla Roma servirà un nuovo bomber e il colombiano ha tutte le caratteristiche per non far rimpiangere il bosniaco. Dunque spazio alle trattative con l'Atalanta, che nell'ambito dell'affare potrebbe veder sbarcare a Bergamo Defrel, di ritorno in giallorosso dal prestito alla Samp.



Ma in casa Roma Dzeko non è l'unico con le valigie pronte. Anche Manolas, infatti, ha lanciato segnali di allarme a fine campionato. "Non lo so se rimarrò qui", ha dichiarato il centrale subito dopo la gara col Parma. Parole che lasciano intuire la voglia di cambiare aria e aprono diversi scenari di mercato, con la Juve spettatrice molto interessata. Nella capitale c'è aria di cambiamento.