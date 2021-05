La Roma lavora al primo colpo: Mourinho vuole Xhaka

Josè Mourinho non ha ancora preso confidenza con Trigoria, ma a Roma si comincia già a lavorare per accontentare lo Special One sul mercato. A partire da Granit Xhaka. Il centrocampista svizzero classe '92 è il primo nome della lista del tecnico portoghese per rinforzare la mediana con un elemento di qualità, esperienza e personalità. Un colpo importante, ma anche costoso. Al momento Xhaka viene infatti valutato dall'Arsenal intorno ai 25 milioni di euro ei dirigenti giallorossi starebbero lavorando per limare un po' le richieste.

Getty Images