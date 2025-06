Roma, Angelino al passo d’addio. De Cuyper in pole per sostituirlo

La Roma si prepara a salutare Angelino. Il terzino spagnolo, reduce da un’ottima stagione sotto la guida di Claudio Ranieri, potrebbe lasciare i giallorossi già nelle prossime ore. Dopo l’interesse dell’Al Hilal l’ex Lipsia è finito nel mirino dell’Al Nassr e la Roma spinge per trovare un accordo nel weekend, visto che deve ottenere delle plusvalenze per poco più di 10 milioni entro lunedì per rispettare il Settlement Agreement con l’UEFA. Angelino è il prescelto per ottenere questa plusvalenza, con la Roma che spera di poter tenere N’Dicka, ritenuto fondamentale da Gasperini. Frederic Massara è già al lavoro per trovare il sostituto dello spagnolo e il nome che piace di più è quello di Maxim De Cuyper, terzino belga classe 2000 del Brugge valutato circa 20 milioni di euro. L’alternativa d’esperienza porta a Nicolas Tagliafico, terzino argentino che si libererà dal Lione a parametro zero nei prossimi giorni.